花蓮家扶推「福家市集」　受助媽開心賣餅：有錢買學用品了

▲花蓮家扶中心推出「福家市集」，提供受助家庭有充分學習的機會，並透過市集銷售平台，販售商品增加收入。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮家扶中心推出「福家市集」，9日上午10時在花蓮家扶中心前廣場開賣，許多受助家長帶著兒女一同前來販售手作甜點、手沖咖啡等，來自印尼的陳媽媽表示，好開心參與市集多了銷售機會，1天賣印尼雞蛋糕和蝦餅收入就有2千多元，終於可以幫小孩買一些學用品了！

▲來自印尼的陳媽媽賣印尼雞蛋糕和蝦餅收入2千多元，開心表示：終於可以幫小孩買一些學用品了。



市集現場不僅有許多扶助家長準備手沖咖啡及精緻美食等，更有可麗餅行動餐車及專業的百元剪髮服務到家扶門前擺攤，張媽媽表示，平常自己會開著行動餐車到處找活動、找機會擺攤，晚上孩子下課了，都會直接坐公車到我擺攤的地方幫忙，如果是假日，因為還有兩個孩子還年幼，因此擺攤就會帶著四個小朋友一起去，孩子很貼心也都會幫忙。這次在社工老師的協助下，參與了今天的市集，在民眾的支持下也增加了一筆收入，知道未來家扶的市集會固定辦理，真的很開心。

▲張媽媽平常會開著行動餐車到處找活動、找機會擺攤，孩子下課都會直接坐公車到擺攤的地方幫忙。



來自印尼的陳媽媽，獨自扶養2個孩子，因之前工作跌倒導致脊椎受傷，無法做吃重的工作也不能久站，但陳媽媽仍努力為家中經濟、生活打拼，陳媽媽運用自己的學習長才及料理的天分，自學上網看美食教學影片，平常就透過身邊親朋好友訂購來銷售這些自己手工製作的印尼美食、甜點，陳媽媽說，許多民眾沒有試過印尼的雞蛋糕，在社工老師幫忙推銷下全部賣光，今日收入多了2千多元，陳媽媽感謝花蓮家扶提供此市集平台，讓自己的好手藝能被多人看到，也對自己的產品更有信心了。

▲專業百元剪髮也來到家扶中心門口擺攤。



花蓮家扶中心今年嘗試透過戶外展銷平台，推出「福家市集」，提供受助家庭有充分學習的機會，在被支持、鼓勵下完成技能培養的夢想，透過「福家市集」銷售平台，販售商品增加收入，從技能培養到作品銷售過程，讓家長有機會接觸行銷及面對市場的考驗，作品的銷售不僅是經濟實質的補貼，更是專業能力被肯定的過程，在過程中，家長累積對自己的信心，也因市場的回饋能增進面對一般就業市場的能力，累積脫貧自立的能量。



花蓮家扶中心主任施政延表示，如何發掘、培養受助家庭能力，協助其生活穩定，改善生活品質、提供支持網絡並增加經濟收入是此市集主要目的，今年開辦理「福家市集」，希望引發家庭自助互助的動力，讓受助家長對於未來生涯發展有企盼，開始有規劃的願景，願意學習，甚至養成專業的能力，最終能重返一般就業市場或成功創業。