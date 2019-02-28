全台最多印尼研究生的大學　台科大第一位印尼生成大學副校長　

▲台科大成立印尼校友會，校友齊聚。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

在台灣擁有最多外籍碩博士學位生的台科大，其中人數最多的就是印尼生，台科大目前印尼在校生逾400人，印尼校友破千人，為強化台科大印尼校友網絡連結，台科大於印尼雅加達正式成立印尼校友總會，也在印尼、泗水、萬隆等城市成立印尼各地校友會。



台科大校長廖慶榮特別親自出席台科大印尼校友會成立大會，駐印尼代表陳忠先生、兩位前駐印尼代表夏立言及張良任先生都一同見證，台科大工管系、營建系、化工系的教授們，也特別至當地與學生們互動交流。

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▲台科大校長廖慶榮（左四)）特別親自出席台科大印尼校友會成立大會，駐印尼代表陳忠先生（左三）、兩位前駐印尼代表夏立言（左二）及張良任（左五）先生都一同見證。（圖／台科大提供）

台科大校長廖慶榮表示，台科大於93年起開始有印尼學生就讀，這幾年來人數大幅成長，是全台擁有最多印尼研究生的學校。台科大也提供友善環境，讓許多穆斯林同學，在校園中使用祈禱室，更備有地毯及淨身用的盥洗設備，也提供清真食物認證的餐廳。



廖慶榮說，除了提供友善環境讓穆斯林在校內祈禱、用餐，台科大全英語授課的教學、研究實力的扎根，都讓同學們返回印尼後有很好的發展。目前台科大畢業校友在印尼當地大學擔任教授的已近百人，或是在當地重要公司擔任高階經理人，在印尼越來越具影響力，而願意留下來在台灣工作的印尼學生也逐年增加。

▲台科大正式成立印尼校友總會，校友與師長相見歡。（圖／台科大提供）



台科大第一位印尼學生是之前就讀營建系的校友Ika Bali，現在已經於印尼Matana University擔任副校長。Ika Bali說，當初來台灣的時候，沒有什麼印尼人，卻在台科大受到很友善的照顧。此外，在台科大英語授課和高品質的研究教育下，讓他在博士班奠定了學術的基礎，在返回印尼後有很好的發展，他也非常鼓勵印尼的朋友、學生們來台灣就讀，感受台灣高教環境和友善的生活環境。

▲台科大於印尼雅加達正式成立印尼校友總會，也在印尼、泗水、萬隆等城市成立印尼各地校友會。（圖／台科大提供）

台科大印尼校友也有許多傑出表現，如化工系校友吳慧莉(Dr. Felycia Edi Soetaredjo) 在2018年獲頒「亞洲百大傑出科學家獎」，是13名女性入選中唯一印尼學者，台灣唯一同列此獎項的女科學家為成大校長蘇慧貞。吳慧莉任教於印尼韋地雅曼達拉天主教大學，以經濟又有效率的方式改善汙水處理，卓越又實用的研究成果讓她獲此獎項。



台科大校長廖慶榮說，許多外籍畢業校友持續與台科大有研究合作和聯繫，這是台科大國際化的延伸，台科大校友會的成立，就是希望能讓這些合作更為密切，讓外籍校友們與母校更為緊密。

