「殺人不會被關」惡霸到處砍人求收押　檢不理民意僅「限居免交保」

▲陳男在高雄北門里與鎮北里到處持刀威脅、恐嚇、追殺民眾。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

高雄市一名陳姓男子自稱有殘障手冊，「殺人不會被關」，曾多次持刀恐嚇，還拿榔頭重擊他人頭部，造成北門里與鎮北里民眾的日子充滿不安。趁著陳男在5日又因恐嚇等罪被警方移送法犯，2里民眾連署要求司法機關「不要再把人放出來」，沒想到檢方不理會民意，只將陳男限制住居後就把人釋放。陳男走出地檢署後，又再次持刀追殺2名民眾，隨後被警方趕來壓制，依殺人未遂罪帶回偵辦。

根據《自由時報》報導，自稱「領有殘障手冊，殺人不會被關」的陳姓男子，2018年底出獄後，多次闖入店家偷竊、騷擾女店員，還拿刀到處恐嚇取財，接著又在1月持刀闖入公園追殺民眾；2月時，拿榔頭衝進廟裡打破信眾頭部；5日又闖入檳榔攤對老闆娘發出死亡威脅，「我要殺死妳。」

▲陳男闖入檳榔攤威脅要老闆娘死。（圖／達志影像／示意圖）

沒有固定住所、戶籍設在戶政事務所的陳男在5日被逮捕後，不僅沒有被檢方聲押，也不須交保，僅被限制住居後就離開。陳男轉眼間又拿起刀來，在北門里一家便當店恐嚇女店員，還搶其他客人的便當來吃，之後又闖入釣蝦場追殺廚師和顧客，一路追到店外才被趕到的警方壓制，依殺人未遂罪帶回偵辦。事後當地居民氣憤又恐懼地問道，「難道真要等到出了人命，再來亡羊補牢？」

對於民眾害怕陳男再次被放出來的恐慌，曾任檢察官的律師翁偉倫說，如果鄰居可以證明他有多次恐嚇的行為，其實檢察官就能依刑事訴訟法101-1條認定「嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞」，向法院聲請預防性羈押。

翁偉倫說，通常半年內3次或3個月2次犯下相同罪刑，就是「反覆實施」，而陳男被發出來後又繼續偷竊和恐嚇，已經構成了「反覆實施同一犯罪」，因此符合羈押資格。至於鄉親連署建請羈押對司法官有沒有約束力，翁偉倫說，如果民眾願意作證，檢察官也可以依照事實聲請預防性羈押。