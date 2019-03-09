2018消費增速回落1.2％　陸商務部採「三大策略」促經濟

▲商務部部長鐘山回答記者提問。（圖／新華社）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－北京聯合報導

大陸商務部部長鐘山9日針對「促進形成強大國內市場，推動全方位對外開放」，在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會。針對2018年消費增速回落1.2％的現象，他表示，商務部將採取「提升城市消費，促進消費升級」、「擴大鄉村消費」以及「發展服務消費，優化服務供給」三大策略，來促進民生消費。

根據了解，2018年大陸社會消費品零售總額達到38.1兆元人民幣，增長了9%，但增速回落1.2%，社會消費品零售總額增量達到3.2兆元人民幣，相當於1998年全年的社零總額，服務消費佔比49.5%，農村消費增速高出城市消費1.3％；其中，個性化、多元化、訂製化消費已經成為新的趨勢。

鐘山表示，關於促進消費的問題，商務部將採取「三大策略」。首先是「提升城市消費，促進消費升級」，將打造一批徒步區，把行人徒步區打造成高質量消費發展的平台，並鼓勵便利商店品牌化、連鎖化發展，讓消費者更方便。

▲商務部部長鐘山（中）。（圖／新華社）

第二則是要擴大鄉村消費，鐘山指出，將過農產品進城，提高農民收入，增強消費能力，採用「農產品進城、工業品下鄉」的策略，通過電子商務進農村，連接城鄉市場，暢通流通渠道。

最後，將以發展服務消費，優化服務供給為目標。鐘山說，「現在，文化、旅遊、體育等已經成為消費熱點，還有一些其他的訂製消費、網路消費也都是消費的新增長點」，「過去一年，我們幫助農村10多萬勞動力進城就業，這樣既增加了農民的收入，又減輕了城市家庭的負擔。下一步，我們還要繼續把這項工作做好，更好地滿足人民美好生活的需要」。

另外，有關長照政策部分，鐘山表示，「養老服務是個明顯的短板（短處）」，「我國人口老齡化在加快，據有關方面統計，現在我們每年大概要增加800多萬老齡人口，為這些老齡人口提供養老服務，是有很大挑戰的」，這種現象明顯是供給和需求不匹配的問題，因此商務部推行「百城萬村」行動，對農村進行家政人員培訓，增加勞動力資源。