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台籍中小學教師登陸執教　陳雲英：紅利期「三到五年」

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▲▼十三屆全國人大台灣代表團,台灣團,兩會,林毅夫妻子、全國台聯副會長陳雲英。（圖／記者曾俊豪攝）

▲十三屆全國人大台灣代表團成員陳雲英。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸官方開放「中小學教師資格」，爭取台籍教師登陸，首波考試在今（9日）登場。北大教授林毅夫妻子、大陸十三屆全國人大台灣代表陳雲英分析，大陸各城市都希望在國家發展中展現優勢，此競爭性造成人才需求的缺口，在政策幫助下，台灣教育人才可以到大陸就業，「應該在三到五年內還是好的」。

十三屆全國人大台灣代表團上午在人民大會堂台灣廳舉行全體會議，陳雲英在會後接受媒體採訪時談到相關問題。她指出，大陸政府善於吸收民意，每五年便推出規劃、出台政策，五年、甚至十年就有大批新政策出爐。而台灣存在人才過剩的問題，雖然經過多年發展，培養了許多人才，但在就業過程並不便利，工作缺額並不多。

她指出，反觀大陸，這三到五年之間，各城市競爭激烈，希望自身能在國家發展中發揮優勢，這種競爭性又搭上本地大專院校的發展願望，於是推動台灣教育人才可以到大陸就業權利，「應該在三到五年內還是好的」。

至於大陸教育部放寬台灣高中應屆畢業生登陸就讀大學，陳雲英則認為，此政策是因應台灣年輕人大學畢業後就業難，此問題在國際上也存在；大陸由於快速發展，在不同領域還是有就業的可能性。

陳雲英表示，此政策推出的背景是過去台灣民眾到大陸或是留在大陸就業，都是獲得博士學位、大專院校學位才就業，在職場上會需要兩、三年的適應時間；如今高中畢業就來，可以先學習大陸制度、與人交往、建立人脈等。

她認為，今年會有更多台灣高中畢業生到大陸就讀，主要是為了追求美好的就業前景，而他們也未成為「用腳投票的一群人」，去年到大陸大專院校的台籍學生是五倍於前年，「今年勢必會再比去年高」。

▲▼十三屆全國人大台灣代表團,台灣團,兩會,左至右，符之冠、黃志賢、陳軍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲十三屆全國人大台灣代表團。（圖／記者曾俊豪攝）

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