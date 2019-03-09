陸商務部長鐘山：《外商投資法》將大大改善中國投資環境

▲在上海投資的外商。（圖／CFP）

丘秝榕、曾俊豪／台北－北京聯合報導

為保障外國企業的智慧財產權，大陸商務部將推出全新的《外商投資法》取代「外資三法」，藉此保護外國投資者的權益。陸商務部長鐘山指出，《外商投資法》確定了一個公平競爭的環境，「將會對中國的投資環境有大大改善」，同時為外商提供重要的法律保障。

大陸全國人大會議9日在梅地亞中心舉行3場新聞發布會，包括鐘山、副部長兼國際貿易談判副代表王受文、副部長錢克明皆出席10:30的記者會，針對未來商業發展相關問題，接受媒體提問。政協會議也將於9日上午舉行小組會議，討論外商投資法草案，下午舉行第二次全體會議，由委員進行大會發言。

▲商務部部長鐘山等回答記者提問。（圖／新華社）

鐘山指出，「去年11月份，習近平總書記在首屆進博會主旨演講中指出，中國將加快出台外商投資法規，全面實施外資准入前國民待遇加負面清單管理制度，營造國際一流營商環境」，確立了《外商投資法》將在不久後誕生。

目前全國人大正在審議《外商投資法》，之前《外商投資法（草案）》已在網上公開徵求意見。鐘山說，《外商投資法》確立了對外資的全面准入前國民待遇加負面清單的模式，「對外資來說，中國的投資環境更加開放、穩定和透明。原來我們對外資的管理是『逐案審批』，每一項外資企業到中國來投資都要政府部門一個一個來審批，批准了就可以設立，不批准就不能設立」。

有關審核的機制，鐘山指出，「具體的做法就是對所有的外資准入項目分類，在負面清單裡面的需要進行審批，負面清單之外的，就享受和國內企業同樣的待遇，企業只要到市場監督管理總局備案，到地方的分支機構註冊就可以了。這樣的話，哪些需要審批，哪些不需要審批是透明的，這個單子是要對全國公佈的，是穩定的。負面清單越來越小，現在負面清單裡只有48項是需要審批的，或者禁止外資進入的，其他的都是只要註冊備案就可以的，所以它是開放的，為外商的投資環境提供了重要的法律保障」。

▲9日十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會。（圖／新華社）

《外商投資法》上線後，確定了外資在中國進行公平競爭的環境，過去曾受到的採購、商品標準、服務標準、行業標準等限制將改善，未來外資可以與內資一樣公平參與政府採購的競爭，為外企提供公平競爭的環境。

鐘山表示，《外商投資法》進一步加強了對外資企業權益的保護，尤其是「知識產權」的部分，《外商投資法》明確規定，企業的技術合作基於商業原則、基於自願原則，政府部門不得利用行政權力來干預，「地方政府對外資企業所做出的承諾必須履行，如果要對外資企業由於一些公共政策的目的，要予以徵收，徵收也必須給予公平的補償」。

最後鐘山強調，「所以，《外商投資法》出台將會對中國的投資環境有大大改善」，中國有龐大的市場優勢，中國經濟穩定增長，中國勞動力素質不斷提高，未來新法上線後，中國穩定的投資環境，將提供更優的外資環境。

►圖解外商投資法