陸人大台灣代表黃志賢：搞「兩個中國」沒協商權利

▲十三屆全國人大台灣代表團團長、全國台聯會長黃志賢。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸第十三屆全國人民代表大會台灣代表團上午舉行全體會議，針對兩岸開展民主協商，代表團團長、全國台聯會長黃智賢表示，兩岸一家親，家裡的事情由家裡人商量解決，如果不承認自己是家裡人，不認同自己是中國人，搞「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」等形形色色的台獨分裂圖謀行徑，「那就沒有協商的權利」。

黃志賢在回答記者提問時，首先針對「一國兩制」與「民主協商探討兩岸未來」作出回應。他提到，一國兩制是為了解決台灣問題而提出創造性構想，這是一種創新，沒有先例。1997年和1999年，根據香港和澳門實際情況，採用一國兩制方針解決港澳問題，而以一國兩制在港澳的成功來看，「兩岸統一後的選項中，一國兩制仍是最佳方案」。

他表示，民主協商是一種充分廣泛的民主，能促進兩岸社會各界交流、凝聚共識、幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展，也是尊重台灣主流民意的體現。長期以來，提倡民主協商，寄希望於台灣人民，「這是尊重台灣主流民意的展現」。

黃志賢指出，台灣各階層都有表達統一的願望和權利，在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，兩岸各政黨、各界別都可以推薦代表，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商。

他強調，兩岸一家親，兩岸同胞是一家人，家裡的事情由家裡人商量解決，如果不承認自己是家裡人，不認同自己是中國人，搞「兩個中國」、搞「一中一台」或「台灣獨立」等形形色色的台獨分裂圖謀行徑，「那就沒有協商的權利」。

中共中央總書記、國家主主席習近平今年初在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提到，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

▲十三屆全國人大台灣代表團。（圖／記者曾俊豪攝）