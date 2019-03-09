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台南阿仁局長親自宣示　打擊街頭暴力公權力不容挑戰！

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▲台南市警局長黃宗仁，指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警六分局長許坤田，3月8日晚上再度前往酒店強勢臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近來聚眾鬥毆或酒後鬧事頻傳，行政院蘇院長於受訪時，表達支持警察對於特種營業場所強勢執法，「要讓酒店、夜店老闆知道警方的決心！台南市警局長黃宗仁，指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。

▲台南市警局長黃宗仁，指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為展現強力打擊不法，守護市民安全的堅定信心，台南市警六分局長許坤田，繼日前於中華西路一大型酒店宣示執法立場後，3月8日晚上再度前往強勢臨檢，並在該酒店前路段，執行路檢封鎖兼取締酒駕勤務，針對可疑車輛逐一檢查，誓要維護轄區治安平穩！

▲台南市警局長黃宗仁，指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長黃宗仁指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。

本次勤務執行前，市警局長黃宗仁，特地到六分局親自主持勤前教育，除慰勉員警辛勞外，並再次強調特種營業場所內、外絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事；且於發現顧客有飲酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全。

▲台南市警局長黃宗仁，指示各分局長，即日起親自規劃帶班，針對易滋事、鬥毆特定營業場所強力掃蕩作為，絕不容許有街頭暴力情形發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃宗仁局長指出，如有發生街頭暴力案件，應依據「打擊糾眾滋事強勢作法」處理，並牢記強勢作法口訣「快、鳴、集、一、制、逮」，迅速控制現場、壓制違法份子囂張氣燄，展現公權力，讓民眾有感。

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關鍵字：阿仁局長,打擊,街頭暴力,公權力,挑戰

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