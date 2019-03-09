防制街頭暴力及酒駕　安平警主動出擊強勢執法護市民

▲台南市警四分局晚上實施擴大臨檢及取締酒後駕車等專案勤務，全力遏止不法滋事，守護市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應全國各地近期接連發生酒店、夜店門口發生聚眾鬥毆、毀損車輛及酒後駕車肇事案件，引起社會矚目，為強力打擊不法，守護市民安全生活的居住環境，台南市警四分局3月8日晚上實施擴大臨檢及取締酒後駕車等專案勤務，全力遏止不法滋事，守護市民。

四分局長蔡進閲，親自向業者溝通約制、灌輸共同負起社會責任之觀念，獲業者良好反應，允諾將全力配合維護安平治安。

這次強力執法專案，特別針對轄區不法分子易滋事之特定行業、處所，由四分局長親自帶班站在第一線執法，以重點式、密集式臨檢強力作為掃蕩不法，並結合取締酒後駕車勤務，於治安事故頻繁發生地點周邊規劃路檢點實施攔查，攔檢可疑及違法違規人車，加強執法強度。

同時宣導約制特定行業在營業時段，應注意避免深夜容留未成年少年聚集，並協助酒客代叫計程車或代駕，不得任由其酒後駕車，建立不法案件協處作為之共識，共同配合警方執行各項治安、交通作為。

四分局分局長蔡進閲表示，四分局員警將展現打擊犯罪之決心及行動，藉優勢警力嚴正執法，並結合宣導約制作為，杜絕街頭暴力情形發生，以達到全面淨化治安之要求。