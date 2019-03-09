不容街頭暴力　新營警強勢執法捍衛治安

▲台南市新營分局針對易滋事地點規劃擴大臨檢及路檢勤務，強化掃蕩攻勢以收嚇阻犯罪、安定民心之效，確保社會安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來網路社群媒體發達，衍生新型態的街頭暴力犯罪行為，對社會治安影響極大，台南市新營分局為因應當前犯罪形態急遽變化，並充分展現嚴正執法決心，3月5日起持續對轄內特定營業場所宣導約制，8日更針對易滋事地點規劃擴大臨檢及路檢勤務，強化掃蕩攻勢以收嚇阻犯罪、安定民心之效，確保社會安全。

鑑於近日發生數起群眾街頭鬥毆事件均發生於夜店、酒店等特定營場所，為防患於未然，新營分局採取2項作為，加強防制：一、約制轄內夜店、酒店等特定營業場所：(一)營業場所內部不容許有販毒、槍擊或鬥毆等情事，若發現應立即通報警方處理。(二)營業場所業者應善盡社會責任，避免有圍事、酒客及尋仇者打架滋事、破壞車輛及毀損公共建築物之情事。(三)有提供酒品供顧客飲用之店家，於顧客飲酒後應協助代叫計程車或代駕，如執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事。

二、宣導、執法並重，採取必要強勢作為：針對轄內有治安顧慮之易滋事處所，運用優勢警力，執行擴大臨檢及路檢勤務，全面展開強力掃蕩行動，採機動、複式臨檢方式，並於聯外道路及橋梁等設置閉鎖式路檢點，攔檢可疑人車，構成綿密治安網，有效淨化治安，遏阻犯罪發生。

8日晚上8時至12時動員內外勤警力36名，由分局長李名昌親自帶隊出發，執行威力掃蕩勤務，宣示強勢執法決心。新營分局長李名昌表示，為防制街頭暴力事件發生，打造安心社會，籲請各業者配合警方作為，如有發現不法情資，請撥打『110』電話報案專線或當地派出所電話，企盼警民合作，共同打擊犯罪，維護良好治安，警方也持續強勢掃蕩勤務，並編組快速打擊警網因應，針對滋事份子依法究辦，絶對不容街頭暴力事件發生。