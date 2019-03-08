防制街頭暴力　南警東區威力掃蕩臨檢淨化治安

▲台南市警一分局8日晚上動員警力全面淨化東區治安，強力打擊犯罪，杜絕類似不法脫序行為發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期北、中、南各地接連發生多起街頭聚眾鬥毆事件，甚至有夜店安管與客人互毆案件，經媒體露出後，引起市民對治安恐懼疑慮，台南市警一分局8日晚上動員警力全面淨化東區治安，強力打擊犯罪，杜絕類似不法脫序行為發生。

市警一分局於8日晚上規劃擴大臨檢勤務，出動近百名警力，同步針對轄區治安顧慮場所，展開封鎖式臨檢、掃蕩，並針對轄區重要路段規劃路檢勤務，強化攔查、清查、盤查有無攜帶毒品及違禁品與取締危險駕駛及酒後駕車行為，一分局將持續辦理大型擴大臨檢，結合交通大執法，以壓制街頭暴力及酒駕行為。

本次擴大臨檢勤務，針對近期發生治安事故，及不法分子易聚集處所周邊規劃路檢點實施路檢，攔查可疑人車，並臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、PUB、酒店、卡拉OK等飲酒作樂場所，以遏止不法行為發生。

一分局指出，警方採取強勢作為，主動約制轄內夜店、酒店等特定營業場所，要求業者自制、自律勿衍生治安事故，第一分局分局長鄭榮崑表示，讓民眾安居樂業，維護地方治安是警察責任，為展現對「治安零容忍」的決心！將以優勢警力持續執行這項勤務，對於街頭暴力，第一時間要求快打警力到場壓制，強勢執法，展現警察掃蕩暴力，維護治安決心，有效達到「淨化治安」的目標及成效並營造優良安居環境。