　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲李男用主觀視角拍下和小三王女的偷情性愛影片，被妻子發現拿來當通姦證據。（圖／示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北一名李姓人夫每年跟妻子參加進香團到大陸、日本等地，沒想到李男竟背著妻子，偷偷和同團認識的王姓女子交往上床，還用「主觀視角」自拍2段偷情性愛片，李妻看到影片怒告通姦，檢察官原以僅王女入鏡，無法確認男主角身分，處分不起訴，經高檢署再議發回，台北地檢署根據男主角身上特殊胎記跟李男相符，7日起訴2人涉嫌妨害家庭。

據了解，本案當事人都年約30多歲，因為有共同的信仰，因而從2014年起，幾乎每年都跟著同一個進香團，到大陸各地寺廟參拜，每次李男都和妻子同房，而王女則是同團香客，彼此都認識。

2018年初，李妻懷疑老公有問題，隔幾天以探班名義到李男公司，剛好李男電腦開著，李妻就握著滑鼠瀏覽電腦，因為好奇點開影片檔，赫然發現2段老公和王女在不同時間做愛時的自拍影片，且都是男主角拿著手機，用主觀視角拍攝，雖然沒有拍到男主角自己，但李妻一眼就認出男子手臂上有個明顯的特殊胎記，跟老公一模一樣，只是李男堅決否認，李妻因此提告。

王女到案坦承自己是影片女主角，而她也確實和李男交往，但沒有發生過性關係，這2段影片是因李男原稱已離婚才跟她交往，結果事實上仍是有婦之夫，她一氣之下，把自己和別的男人做愛畫面寄給李男，目的是要氣李男。

檢察官調查發現，原來李男和王女除了因進香團同行外，也曾在2017年私下約去日本沖繩玩樂，即使在那裏發生性行為，也因《刑法》規定，在境外觸犯刑責1年以下的通姦與相姦罪，不罰，且無從證明李男是影片男主角，因此以證據不足，處分不起訴。

但李妻提請再議後，高檢署指出，2段影片的存檔修改時間是在2016年間，肯定不是2人在日本發生性行為時拍攝，雖然進香團行程莊嚴，且夫妻同房，偷情機會不大，但即使李男和王女是在大陸進香時上床，也屬我國《刑法》管轄，尤其李男手臂上胎記明顯，足以用來辨識身分，認為全案仍須再次調查，台北地檢署第2度偵辦後，起訴李男和王女涉嫌通姦等罪。

【其他新聞】

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

李新乾妹被控戴口罩假冒郭新政　真相是「沒化妝心情差」

6年收賄2300萬判12年　史上最貪女檢3月8日發監執行

ET快訊
阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了
快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

關鍵字：通姦,性愛影片,胎記,進香團

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／台中「美尻」夜店X-CUBE突暫停營業　常客哀號：今天的活動怎辦？

恐怖畫面曝光！苗栗嬤撐傘闖紅燈過馬路　下一秒被撞飛命危

鳳山惡霸裁定收押　北門里＆鎮北里居民：害怕成刀下冤魂

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

高雄驚現假車禍淫狼！載女大生「摩鐵性侵」拍性愛片　至少11女受害

「韓市長救我」韓國瑜記者會婦人喊冤　泣訴房地產遭社福團體騙走

癌末妻凝視：想活下去！台大碩士夫「大麻膠囊」救她被抓...告白惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習…網友：狗改不了吃屎！鞭刑才有用啦

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習…網友：狗改不了吃屎！鞭刑才有用啦

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

基泰老董曖昧女教授　董娘求償獲准60萬確定

特種營業場所門口鬥毆局長下台？　中山分局長籲「業者自治」

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

新北屁孩搭公車只投10元！被抓惱羞嗆「X你娘」　司機衝下車暴打教訓他

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩3省區未淪陷

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

韓國瑜月底訪陸　陸委會：願提供協助「與地方一起拼經濟」

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是..

台大碩士夫購大麻膠囊被抓　背後..

X-CUBE突暫停營業　常客哀..

高雄驚現淫狼性侵女大生　至少1..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

快訊／綠島監獄受刑人蓋棉被自縊..

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

紅燈橫越馬路　婦遭貨車衝撞翻滾..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

更多熱門

相關新聞

偷吃已婚男懷孕！她囂張傳口愛影片逼正宮

新北市已婚吳姓男子因工作結識李姓女子，不料兩人竟擦出愛火，李女更意外懷有身孕，因不滿吳男遲遲不離婚迎她入門，竟將兩人的性愛影片傳給正宮示威，更嗆聲「你老公在外面有女友，還把人肚子搞大」，吳妻收到訊息後才驚覺丈夫外遇，怒告2人並求償200萬元。新北市地方法院審理後，判吳、李兩人賠償正宮40萬元，可上訴。

5分鐘呻吟全都錄　王傳家否認外遇

遭影射性愛影片網路瘋傳　正妹警告到底

跟小三拍性愛影片　他沒事她判刑

男老師戀學生媽媽　1年做了200次

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面