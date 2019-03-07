這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

▲李男用主觀視角拍下和小三王女的偷情性愛影片，被妻子發現拿來當通姦證據。（圖／示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導



台北一名李姓人夫每年跟妻子參加進香團到大陸、日本等地，沒想到李男竟背著妻子，偷偷和同團認識的王姓女子交往上床，還用「主觀視角」自拍2段偷情性愛片，李妻看到影片怒告通姦，檢察官原以僅王女入鏡，無法確認男主角身分，處分不起訴，經高檢署再議發回，台北地檢署根據男主角身上特殊胎記跟李男相符，7日起訴2人涉嫌妨害家庭。

據了解，本案當事人都年約30多歲，因為有共同的信仰，因而從2014年起，幾乎每年都跟著同一個進香團，到大陸各地寺廟參拜，每次李男都和妻子同房，而王女則是同團香客，彼此都認識。

2018年初，李妻懷疑老公有問題，隔幾天以探班名義到李男公司，剛好李男電腦開著，李妻就握著滑鼠瀏覽電腦，因為好奇點開影片檔，赫然發現2段老公和王女在不同時間做愛時的自拍影片，且都是男主角拿著手機，用主觀視角拍攝，雖然沒有拍到男主角自己，但李妻一眼就認出男子手臂上有個明顯的特殊胎記，跟老公一模一樣，只是李男堅決否認，李妻因此提告。

王女到案坦承自己是影片女主角，而她也確實和李男交往，但沒有發生過性關係，這2段影片是因李男原稱已離婚才跟她交往，結果事實上仍是有婦之夫，她一氣之下，把自己和別的男人做愛畫面寄給李男，目的是要氣李男。

檢察官調查發現，原來李男和王女除了因進香團同行外，也曾在2017年私下約去日本沖繩玩樂，即使在那裏發生性行為，也因《刑法》規定，在境外觸犯刑責1年以下的通姦與相姦罪，不罰，且無從證明李男是影片男主角，因此以證據不足，處分不起訴。

但李妻提請再議後，高檢署指出，2段影片的存檔修改時間是在2016年間，肯定不是2人在日本發生性行為時拍攝，雖然進香團行程莊嚴，且夫妻同房，偷情機會不大，但即使李男和王女是在大陸進香時上床，也屬我國《刑法》管轄，尤其李男手臂上胎記明顯，足以用來辨識身分，認為全案仍須再次調查，台北地檢署第2度偵辦後，起訴李男和王女涉嫌通姦等罪。

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