不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

▲超商店員常遇到各式各樣的消費者。（圖／示意圖／資料照，非本文當事人）

消費中心／綜合報導

台灣擁有超過一萬多家便利商店，不僅滿足消費者任何需求，超商店員更是十八般武藝樣樣都要會，甚至常會遇到稀奇古怪的事情。其中，最近還有店員分享，遇到有阿伯買菸卻掏出舊鈔因此拒收，但卻有老司機店員跳出來說，「這古董耶！」

有超商店員在臉書社團「靠北7-11」PO文指出，某天早上遇到一個阿伯來買香菸，但他放在桌上的錢卻是舊鈔，所以就拒絕收，雖然阿伯一直重複跳針說，「說這是寶耶！你們不懂？這不是錢嗎？」但店員仍堅持不收，最後阿伯才拿出錢包的1000元丟在桌上。

▲超商店員拒收百元舊鈔 。（圖／取自靠北7-11）

而其他店員看完這篇PO文卻認為拒收根本傻了，「這張會增值耶，遇到不識貨的店員，顆顆」、「這張可以換一萬耶」、「這我收，然後拿自己的錢幫阿伯付，當作買古董」、「要是我會收下來耶，古董」、「收起來然後從自己錢包拿一百放收銀機」、「店員不識貨」、「這可以拿去賣啊！傻逼！」、「我會跟他換！這超有增值空間和紀念價值」。

不過，也有網友認為說，「和阿伯說，這是舊版的錢，已經不流通了。我不懂是不是寶啦，不過是寶的話阿伯怎麼還拿出來用」、「這感覺收下來會惹事吧」、「一手交錢一手交貨 ，就算只是一百塊，詐騙就是詐騙，就算是真的可以換上萬也不是屬於你的，事後如果他家人來凹不就更麻煩，在收銀做的就是把關，堅持做好規定上的比較重要吧！」

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