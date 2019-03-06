　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 超商，便利商店，小7 。（圖／資料照）

▲超商店員常遇到各式各樣的消費者。（圖／示意圖／資料照，非本文當事人）

消費中心／綜合報導

台灣擁有超過一萬多家便利商店，不僅滿足消費者任何需求，超商店員更是十八般武藝樣樣都要會，甚至常會遇到稀奇古怪的事情。其中，最近還有店員分享，遇到有阿伯買菸卻掏出舊鈔因此拒收，但卻有老司機店員跳出來說，「這古董耶！」

有超商店員在臉書社團「靠北7-11」PO文指出，某天早上遇到一個阿伯來買香菸，但他放在桌上的錢卻是舊鈔，所以就拒絕收，雖然阿伯一直重複跳針說，「說這是寶耶！你們不懂？這不是錢嗎？」但店員仍堅持不收，最後阿伯才拿出錢包的1000元丟在桌上。

▲▼ 超商店員收到百元舊鈔 。（圖／取自靠北小七）

▲超商店員拒收百元舊鈔 。（圖／取自靠北7-11）

而其他店員看完這篇PO文卻認為拒收根本傻了，「這張會增值耶，遇到不識貨的店員，顆顆」、「這張可以換一萬耶」、「這我收，然後拿自己的錢幫阿伯付，當作買古董」、「要是我會收下來耶，古董」、「收起來然後從自己錢包拿一百放收銀機」、「店員不識貨」、「這可以拿去賣啊！傻逼！」、「我會跟他換！這超有增值空間和紀念價值」。

不過，也有網友認為說，「和阿伯說，這是舊版的錢，已經不流通了。我不懂是不是寶啦，不過是寶的話阿伯怎麼還拿出來用」、「這感覺收下來會惹事吧」、「一手交錢一手交貨 ，就算只是一百塊，詐騙就是詐騙，就算是真的可以換上萬也不是屬於你的，事後如果他家人來凹不就更麻煩，在收銀做的就是把關，堅持做好規定上的比較重要吧！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」曝光網笑噴
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,舊鈔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基靠邊閃！「首代炸雞王始祖」超銷魂　網懷念：皮撕開流出滾燙雞汁

台糖量販「8年虧27億」為何不會倒？網點破原因大悟：老人太多

影／好市多「DIY神紙」！仿真度爆高還有層次感　網被燒到：想買

神秘驚奇味道！超商「重量級奶茶」又一發　網被燒到衝去買

全聯「魔幻草莓」私房照流出！網害羞全傻住：我看了什麼？

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

【廣編】理科太太推薦！Woky沃廚陶瓷保溫杯

星巴克21周年優惠來了！限定這2天全品項85折　滿500元還有買1送1

春遊好趣處　大板根森林溫泉酒店

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

【廣編】理科太太推薦！Woky沃廚陶瓷保溫杯

星巴克21周年優惠來了！限定這2天全品項85折　滿500元還有買1送1

春遊好趣處　大板根森林溫泉酒店

honestbee線上代購家樂福商品新服務　最快1小時到貨

野餐日必備美味壽司！　盤點網友最愛日式壽司店

肯德基靠邊閃！「首代炸雞王始祖」超銷魂　網懷念：皮撕開流出滾燙雞汁

影／FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」

台糖量販「8年虧27億」為何不會倒？網點破原因大悟：老人太多

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　有利美洲市場佈局

消費熱門新聞

好市多DIY神紙！網被燒到喊想..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

驚奇味道！超商重量級奶茶又一發

台糖量販虧慘卻不倒　網點破原因

FOREVER 21甩賣5折　..

肯德基靠邊閃！首代炸雞王網爆愛

星巴克21周年限這2天全品項8..

台糖量販傳轉售　家樂福回應了！

肯德基銅板價早餐　漢堡王買1送..

網傻眼！全聯魔幻草莓私房照流出

對尬小北！寶雅新品牌要賣五金了

拒收阿伯舊鈔　老司機店員：古董

萊爾富期間限定莊園咖啡限量上市

VOGUE拍小眼塌鼻女遭砲轟：..

更多熱門

相關新聞

超商缺失督導　現金瞬間消失

湖口一家萊爾富4日晚間8時許遭到假扮超商稽查人員的男子將5萬9千元的現金全部捲走，被害女的姐姐po文及照片要求神通廣大的網友幫忙肉搜揪凶，「我妹妹只是個大學生在半工半讀！麻煩善心人士揪出此人。」新湖分局警方強調，已經受理報案也已掌握作案對象，將儘速他逮捕歸案。

驚奇味道！超商重量級奶茶又一發

連搶3超商只拿香菸巧克力　判7年3月

台中也有了！小7健身房單次100元

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面