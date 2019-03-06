肯德基靠邊閃！「首代炸雞王始祖」超銷魂　網懷念：皮撕開流出滾燙雞汁

▲網友懷念台灣首代炸雞王始祖。（圖／取自粉絲專頁）

消費中心／綜合報導

每次提到炸雞，有許多人第一時間就會想到肯德基，然而現在台灣到處都可吃到炸雞，不論是路邊攤位還是連鎖速食店等，競爭可說是相當激烈。不過，最近有網友開始懷念起台灣首代炸雞始祖，不僅皮厚脆且撕開還有雞汁流出，超級銷魂，但現在想吃只能跑到高雄才吃得到。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文問說，「知道這間店的請喊聲！」從照片可看到，這家店就是德州小騎士炸雞，其於1984年登台，在全盛時期有52家分店，但後來因經營權問題，目前只剩下高雄有門市。

▲炸雞超銷魂。（圖／取自爆廢公社）

看到童年回憶的首代炸雞王，引發不少網友回憶，「他們的波浪薯條超～好～吃～可是關的差不多了」、「高中時都在德州小騎士把妹的 （傳紙條想跟你做朋友）」、「明天來買雞塊好了，好多年沒吃了」、「我小的時候的耶」、「小時候在小騎士打工」、「超懷念他們的薯條跟炸雞，以前一定要去崇德路小騎士玩他們的溜滑梯」、「這是停不下來的口味，擋不住的回憶」。

其中，還有網友指出德州小騎士炸雞厲害之處，「以前這家的腿骨炸到皮厚脆，撕開炸皮還流出滾燙雞汁」、「德州小騎士炸雞是最好吃的炸雞店」、「噴汁的炸雞、小時候回憶！好吃」、「以前只吃他們家的炸雞」、「銷魂啊！應該完勝目前所有炸雞店」、「肯德基之前的炸雞王」。另外，玉米濃湯也有很多網友喜愛。

34年前，德州小騎士炸雞在國內跟麥當勞、肯德基並列三大速食店，但後來美國總公司決定要退出台灣市場，因此才會一度銷聲匿跡，直到近幾年台灣經營者經過交涉並買下商標權才慢慢復出。目前由第三代經營，在高雄有三家分店，分別為六合店、五福店和裕誠店。