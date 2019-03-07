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38婦女節限定優惠！全聯連3天熱美式買1送1　一杯最低只要11元

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▲全聯咖啡 。（圖／業者提供）

▲全聯推女性限定優惠，連3天熱美式買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來女力當道，用溫柔力量撐起一片天的女性們，38婦女節別忘記也要為自己暖心加油！而這天也有不少業者推出優惠活動，讓女性朋友享受美好一刻。

全聯為感謝並寵愛大小女人，自3/8～3/10連三天，只要是女性朋友前往全聯部分門市購買OFF COFFEE熱美式，即享買1送1優惠。每杯售價只要25元，加上買1送1以及自帶杯子省3元，等於1杯咖啡最低只要11元。

而cama cafe於3/8也推出單日限定優惠，凡女性消費者在3/7當日中午12點註冊會員，即可於下午18點在APP收到活動優惠劵，可享3/8當日不限時段大杯抹茶飲品同品項第二杯38折。另外，在4/16以前加碼，每天12點後可享大杯抹茶飲品89折優惠。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

至於頂好則自3月8日至3月13日推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品，最高可折抵至100元。此外，單筆消費滿200元即可加購kotex靠得住純白體驗Super超吸洞衛生棉，特價38元，等於省61元。

另外，為迎接21周年來臨，星巴克則推出「21周年Shopping party」活動，於3/8及3/22這兩天都能享全品項商品85折優惠，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及儲值。另單筆滿500元可再獲得「咖啡好友分享券」，憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

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