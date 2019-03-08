1噸轎車逆向對決35噸聯結車　轎車車頭爆裂2重傷送醫

▲▼8日清晨，宜蘭頭城大橋發生自小客與聯結車相撞事故，自小客2人重傷送醫，自小客撞擊後嚴重毀損變形，聯結車頭也受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮青雲路3段頭城大橋上，8日上午，發生自小客與聯結車對撞事故，一輛自小客行經頭城大橋時，不明原因突然偏往對向車道，直接撞上對向車道的聯結車車頭，自小客撞擊後嚴重毀損變形，自小客男駕駛一度受困，消防局獲報後立刻派遣人車前往救援，花半小時破壞車體，自小客駕駛被救出但頭部受創出血，車上的女乘客骨折、脾臟破裂，2人都被送往陽大醫院救治，警方進一步釐清肇事原因。

警方調查，1噸轎車與35噸聯結車對撞是發生在8日上午5時48分，聯結車的58歲邱姓駕駛說，當時他正從頭城鎮青雲路3段頭城大橋沿路北上，但對向的轎車不知何故往他的方向偏移，他雖緊急將方向盤往右打但閃避不及，兩車當場對撞。

自小客車撞擊聯結車頭，因巨大撞擊力，自小客車嚴重凹陷變形，24歲何姓駕駛頭部受創且一度受困車內，直到半小時後才被救出，自小客21歲林姓女乘客也受到重傷，有脾臟破裂、骨折等情形，2人都被緊急送往陽大醫院救治。

警方經檢測，聯結車駕駱邱男酒測值為零，但因自小客駕駛河男頭部有出血情形，需抽血檢驗才能確定有無酒駕，詳細肇事責任及事故原因仍待警方進一步釐清。