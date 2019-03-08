用鏡頭發掘宜蘭三星之美　攝影比賽開跑

▲▼三星鄉公所舉辦「三星之美」攝影比賽，將錄取前3名，獎金分別為2萬元、8千元、6千元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

三星鄉境內觀光資源豐富，美景處處，三星鄉公所特別舉辦「三星之美」攝影比賽，將錄取前3名，獎金分別為2萬元、8千元、6千元；另外錄取優選10名，每位獎金800元；佳作10名，每位獎金600元，獲選作品除了有獎金之外，還有機會登上2020年三星鄉觀光月曆。詳情請至三星鄉公所官網及三星鄉觀光旅遊網查詢及下載，收件截止日為11月8日。

三星鄉公所表示，凡是愛好攝影的人士，不限年齡皆可參加比賽，參賽作品題材以三星鄉1月至12月特色景點或代表性大型活動為主題，凡能以優異之構圖、輪廓、光影、色調、技巧，呈現三星鄉內各地特色，包含自然、生態、鄉村特色或大型活動等，能充分呈現出「三星之美」的題材均可，須檢附作品說明（限50字以內）。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉有長埤湖、天送埤火車站、清水地熱、分洪堰等知名景點，以及優美的田園景色、安農溪河岸風光，都非常適合取景，歡迎全國愛好攝影人士來發掘三星之美。

「三星之美」攝影比賽將錄取前三名，獎金分別為2萬元、8,000元、6,000元；另外錄取優選10名，每位獎金800元；佳作10名，每位獎金600元。詳情請至三星鄉公所官網及三星鄉觀光旅遊網查詢及下載，收件截止日為11月8日。

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