開智慧了！宜蘭五結中國興國小師生訪福德廟文昌殿

▲▼宜蘭五結中國興國小師生們，頭戴「狀元帽、宰相帽、文昌帽」，在宜蘭四結福德廟文昌殿開智慧求謮書考試有好成績。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

開智慧了！謮書、考試會有好成績。宜蘭五結中國興國小師生們，7日到也供奉文昌帝君的四結福德廟文昌殿，參加由廟方從中國邀請來的江西龍虎山「道教祖庭嗣漢天師府」在台授籙高功法師「羅和道長」，在殿內進行的「文昌開智慧」科儀，學生頭戴「狀元帽、宰相帽、文昌帽」在法師帶領下、為祈願者、為之祈祝、所祈如願。

農曆2月3日為文昌帝君誕辰，宜蘭五結鄉四結福德廟供奉文昌帝君為讓準備升學考生，參加公務人員升等考試，在學校就讀學生，從祈求文昌帝君賜福，能開智慧明淨、啓迪智慧、功成名就。

四結福德廟高志肇主委表示，廟方將提供祭拜供品：鳳梨（旺旺來）、白蘿蔔（好彩頭）、蔥（聰明） 蒜（會精算）、芹菜（勤學）、竹筍（順利）、油瓶（加油）、發糕（考運發）、桂花（貴人相助），每項供品並貼上紅紙表示敬神，祭拜後供品可帶回家亨煮食用。



7日演法由頭城聖月宮科儀弘法團「羅和道長」 提供「文昌筆」1支，讓學子參加應考學習時可隨身使用，可智慧明淨，提高學習能力達到金榜題名，功成名就。