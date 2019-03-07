「1人吸1人拿」娃娃機磁鐵怪客橫行　宜蘭業者氣炸肉搜

▲娃娃機磁吸怪客橫行，宜蘭業者氣炸肉搜。（示意圖，記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭有娃娃機磁吸怪客出沒，2男子在礁溪鄉作案時，1人先拿強力磁鐵將娃娃機內商品吸到出貨口，另1人男子再偷偷經過將商品拿走，業者查看監視器後氣炸了，將畫面PO網希望肉搜兩名惡賊。警方獲報後立即循線調閱沿線監視畫面，初步已經掌握涉案車輛，將盡速通知涉嫌人到案說明。

▲穿著外套的年輕男子用強力磁鐵將娃娃機商品吸到出貨口（上圖左），另1人男子再經過若無其事的將商品拿走（下圖左）。（圖／礁溪警分局提供）

遭磁吸怪客光顧，在礁溪開設娃娃機店的業者，超生氣將店內監視畫面PO文在宜蘭地方社團說：「沒想到連礁溪也出現用磁鐵吸螺的爛人！礁溪或宜蘭有在做娃娃機的人請注意囉！」，以提醒同業注意。

由監視畫面可見中一名穿著黑色外套的男子先在娃娃機旁閒晃、左右張望，確認無人注意後，立刻拿出口袋裡的強烈磁鐵犯案，機台內的鐵殼商品瞬間騰空後掉進出貨口，男子隨即快步離開，不久後另一名戴著口罩遮掩面目的男子出現在畫面中，裝作沒事的將商品盜走。

有民眾也說，宜蘭地區也被用同樣手法行竊，並貼出監視器畫面，從衣著看來應是同一組人。警方指出，目前確認有2件類似案件，已掌握犯案特定車輛持續追查中。