交通委員會考察林佳龍提早走　林姿妙大喊：你等等

▲交通部長林佳龍與立院交通委員會下鄉宜蘭考察，第2站會議延誤近1小時才舉開，會中林佳龍有事要先走，被宜蘭縣長林姿妙叫住，兩人站在會場各一端，林佳龍微笑聆聽又彎腰鞠躬等林姿妙講完才離開。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長林佳龍與立院交通委員會下鄉宜蘭，考察國5銜接台9、國5銜接蘇花改、鐵路高架等交通建設，第1站在國5蘇澳服務區做簡報，因與會者發言踴躍，讓原定在鐵道局東工處舉行的第2站會議延誤近1小時才舉開，林佳龍會議沒開完又提早離開，當林佳龍步出會議室後門時，宜蘭林姿妙突然站起來高聲喊住林佳龍，要林佳龍聽她把話講完，兩人站在會場各一端，林佳龍微笑聆聽又彎腰鞠躬等林姿妙講完才離開。

立院交通委員會與交通部長林佳龍，7日上午，在國5蘇澳服務區舉開宜蘭交通建設考察第1站簡報，宜蘭縣長林姿妙遲到10分鐘，出現交通部長等縣長有趣現象。

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第2站在鐵道局東工處舉行考察會，所有人遲到近1設小時，包括宜蘭縣議長張建榮、議員黃定和與壯圍鄉長沈清山等人都已提早離開會場。

林佳龍抵達時也致歉說，因另有要事，要在上午11時30分提前離席；林佳龍也說，他上任已來宜蘭3次了，縣長林姿妙日前曾經說「終於」來了，其實他常常來，縣長如果要約，他很方便，可以隨時來；大家也可以另外約時間，私下來了解，技術性要溝通處理的事，也不一定要在會中講。

眼見時間到了，林佳龍起身致歉正在從會議後門步出，縣長林姿妙突然站起來叫住林佳龍，要他等等聽她講，林佳龍直挺挺站在會場後方「聆聽」。林姿妙要求部長重視鐵路高架，她當議員及鎮長時，這個案子就提過很多次了，剛剛她講10分鐘，火車過了5次，這該怎麼辦？希望中央重視，大家共同為宜蘭交通打拚，儘速定案。

兩人站在會場兩端，林佳龍很有風度數度鞠躬，等到林姿妙講完話時致謝，並要大家繼續開會，此時立委陳歐珀要與會者給部長掌聲，才稍稍化解尷尬。