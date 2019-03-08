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剛做完筆錄夫妻吵架車停路中間　咆哮警察又被抓回警局

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▲▼宜蘭游姓男子與妻吵架，車停路中，見警方前來處理，當街暴走一度要衝進車內毆妻，考量到恐會傷人、毆妻，將他壓制在地，帶回保護管束。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭游姓男子與妻吵架，車停路中，見警方前來處理，當街暴走一度要衝進車內毆妻，考量到恐會傷人、毆妻，將他壓制在地，帶回保護管束。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子因毒品案到警局作筆錄，7日下午與妻小駕車才離開警局，夫妻在車上爆發口角，他火氣大竟將車停路中央，造成交通阻塞，後方巡邏的警車發現，警員上前了解時，他懷疑是妻子報警找來警察，還對警方咆哮，雙方態度緊繃，並一度氣得當場要衝進車內毆妻「要把事情鬧大一點」，警方見他情緒激動，且有傷人之虞，立刻將他壓制在地，帶回保護管束。

▲▼宜蘭游姓男子與妻吵架，車停路中，見警方前來處理，當街暴走一度要衝進車內毆妻，考量到恐會傷人、毆妻，將他壓制在地，帶回保護管束。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，毒品、傷害前科的24歲游姓男子，6日因毒品案被警方傳訊，手機放在警局，7日下午1時許，與妻兒開車到警局拿回手機，剛駛離警局，因游男不肯載妻子回娘家，夫妻吵起來，火氣大的游男竟將車停路中央。

游男停車處，是車水馬龍的宜蘭市中山路上，他車停路中，車流大受影響，當時正好一輛巡邏警車在後方，警員立刻下車上前了解。

不料一看到警員，游男當街暴走嗆警，還與坐在車上抱著小孩的妻子互罵，還爭執車輛所有權，警方不斷勸架，游男情緒激動失控一度要衝進車內欲毆妻。

警員見狀立即將游男架開並安撫，但考量到恐會傷人、毆妻，警員當場宣告要依法將他帶回派出所保護管束，游男嗆警「憑什麼」之後大力反抗，最後4名警員聯手下才把他壓制在地，並帶回派出所，結束這場街頭鬧劇。因游男隨意車停路中，影響交通，警方依道路交通管理處罰條例第56條1項5款，開出600元罰單。

▲▼宜蘭游姓男子與妻吵架，車停路中，見警方前來處理，當街暴走一度要衝進車內毆妻，考量到恐會傷人、毆妻，將他壓制在地，帶回保護管束。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,當街暴走,保護管束

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