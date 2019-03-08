桃機變電站故障跳電　「2旅客困電梯」一二航廈大停電40分鐘

▲桃園機場上午發生大停電，二航廈入境大廳大螢幕一片漆黑。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第一、二航廈部分區域上午9點26分突然停電，航廈內一片漆黑，所幸機場備援電力3分鐘內立即啟動供電，未影響入出境旅客，桃機公司表示，主因機場變電站高壓比壓器故障跳脫，經過安檢與消防人員全力搶修，約在10點8分左右恢復正常供電，本次停電造成2名旅客短暫受困電梯中，所幸未影響旅客行程。

桃機公司指出，因受161KV變電站高壓比壓器故障跳脫影響，造成第一、第二航廈部分區域與貨運站短暫跳電，但包括航廈旅客安檢、通關及證照查驗設施都能維持正常運作，未影響旅客出入境通關與登機作業。

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▲桃園機場上午發生大停電，主因變電站高壓比器故障跳電影響，截至中午已陸續恢復正常供電。（記者沈繼昌翻攝）

跳電發生後，桃機公司立即成立緊急應變小組全力搶修，部分受影響電走道、電坡道派遣人員確認安全無虞後隨即啟動，並於上午10時8分確認恢復電力，估計停電時間約40分鐘。

桃機公司強調，本次停電事件有2位旅客短暫受困電梯，但由機場工作人員協助脫困，電力恢復後，供電從備援系統切換回主系統時，航廈燈光照明用電設備發生瞬間閃動情況，曾發生短暫停停電後再度復電狀況，但並非再度跳電，對於造成旅客憂心，機場公司深感歉意。

▲桃園機場上午發生大停電，二航廈出境櫃台擠滿報到旅客。（記者沈繼昌攝）

桃園市消防局第三大隊說，造成桃園機場跳電主因機場變電站的變壓器短路冒煙，變電器大小約是50ｘ50平方公分，但是變電站並未起火，消防人員雖緊急協助搶修，但仍造成第一、第二航廈停電。

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