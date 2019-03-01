交通部長林佳龍視察桃園機場　要求落實橫向聯繫確保疏運品質

▲交通部長林佳龍今天視察桃園國際機場，實際操作體驗自助報到與行李託運等智慧化設施設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為228連假提供廣大國人更好飛航服務品質，交通部長林佳龍下午到桃園國際機場視察各項連假疏運措施。林佳龍表示，4天連假預估最高旅客運量會落在3月3日，運量預估在13.2萬人次，各機場在疏運期間應加強橫向聯繫，以確保國內外旅客順暢、舒適與安全的高品質運輸服務。

林佳龍下午一點在桃園機場公司董事長王明德等人陪同下，至第二航廈出境大廳向準備出國旅客問候，不少來自台中市旅客紛紛為林佳龍打氣，也要求合照。

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▲交通部長林佳龍在第二航廈向出國旅客問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍也親自操作旅客自助報到與行李託運櫃檯智慧化設施運作狀況，還在機場管制區內了解出境安檢與證照查驗現況，還與桃機公司董事長王明德等人在免稅商店區品嚐推廣台灣好茶。

▲林佳龍別與桃機公司董事長王明德（中）等人在免稅商店區品嚐推廣台灣好茶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍指出，今年228假期共4天，預估最高旅客量尖峰在3月3日，當天旅運量將達13.2萬人次，此次連假天數與運量較春節連續假期間要少一些，但機場各單位在疏運期間應加強橫向聯繫、確保機場服務大聯盟能通力合作，提供國人與國外旅客更順暢舒適、安全的高品質運輸服務。

▲交通部長林佳龍在管制區內瞭解出境安檢與證照查驗現況，對動線順暢頗表欣慰。

林佳龍也關心日前華航機師罷工期間桃園機場工作夥伴狀況，他感謝桃園機場各單位密切配合與團隊努力下，協助旅客不便降至最低，也向華航與各航空公司地勤人員，協助辦理旅客簽轉事宜，降低對旅客行程與航班搭乘不便衝擊。



林佳龍也特別關心桃園機場第三航站區建設的推動，3月12日將實施交通維護改道調整，特別要求機場公司針對轉彎易壅塞路段，實施優化車道分流宣導作業，讓國人可以了解機場道路變化情形。

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