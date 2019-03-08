航廈兩度跳電摸黑1h！桃機說明主因　 「燈一閃一閃並非再跳電」

▲桃園機場今無預警停電。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者曹悅華／台北報導

桃園機場今（8）早二度停電1小時，甚至傳出有人受困電梯內，交通部長林佳龍遂下令儘速修復，降低對旅客衝擊。對此，桃機說明跳電主因為161KV變電站高壓比壓器故障跳脫，也提到供電從備援系統切換回主系統時，航廈燈光照明等用電設備會發生瞬間閃動情況，並非再度跳電，造成旅客困擾深感歉意。

據了解，今早9時26分桃機突然無預警停電，短暫恢復後9點38分又再度停電，目前第一航廈10點45分已復電，第二航廈則是在10:08恢復供電，設備開始陸續復歸，僅一航B區域部分維護設備尚未恢復，不影響旅客及營運。

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▲桃機說明，跳電主因為161KV變電站高壓比壓器故障跳脫。（圖／記者蔣婕妤攝）

對此桃機說明，國際機場第一、二航廈部分區域上午9時26分因受161KV變電站高壓比壓器故障跳脫影響，造成第一及第二航廈部分區域及貨運站短暫跳電，機場緊急發電機隨即啟動供電，航廈旅客安檢、通關及證照查驗設施維持正常運作，未影響旅客出入境通關與登機作業。

桃機補充，跳電發生後機場公司立即成立緊急應變小組因應，經緊急搶修，部分受影響的電走道、電坡道於派遣人員確認安全無虞後隨即陸續復歸啟動，並於上午10時8分確認恢復電力。本次事件過程中有2位旅客短暫受困電梯，但皆迅速由工作人員協助脫困，另由於電力恢復後，供電從備援系統切換回主系統時，航廈燈光照明等用電設備會發生瞬間閃動情況，並非再度跳電，也請旅客不必擔心，對於此次跳電造成旅客的不便，機場公司深感歉意。