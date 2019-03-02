永和大廈至少奪4命！住戶爆料「每次都這棟」...網超毛：抓交替

▲頂樓加裝電子鎖，仍無法阻止遺憾發生。（圖／記者陳雕文翻攝）



突發中心／綜合報導

新北市永和區一名婦人因投資失利，居然於1日下午1時許跟女兒告知完要到陽台曬衣服後，接著就往頂樓走去，從14樓高跳下，當場雙腳扭曲變形慘死。消息曝光後網友紛紛在報導下方留言指出，「這棟大廈不是第一次有人發生意外，至少4次。」

透過樓梯間監視器可以看到，婦人一個人失神的從家門走出，接著按下電梯直奔頂樓，之後站上女兒牆，沒有猶豫就往下跳，被人發現的時候，腰部、雙腿嚴重扭曲變形以及頭顱破裂，當場慘死，而柏油路上流滿大片血跡。

警方調查，過去該棟大廈曾有類似案件（住戶跳樓），因此管理處有加裝電子鎖，住戶若要上頂樓陽台，必須由管理員同意才會開門，卻還是無法阻止憾事發生。

對此就有路過民眾PO文寫道，「大廈有意外狀況，生命多保重。」提醒其他用路人不要在附近圍觀，打擾警方辦案。不過就有當地居民在下方留言指出，該棟大樓並不是第一次發生墜樓意外，2016年2月15日一名鄭姓男子（28歲）因受憂鬱症所苦，一躍而下輕生，當場慘死。

許多網友看完後紛紛留言「每次都這棟，感覺好奇怪哦！好毛好毛哦！願安息」、「活著就有希望，絕對不要想不開啊」、「有聽過抓交替」、「很難想像跳下去那一秒需要何等大的勇氣，但已經選擇了，還是願逝者安息」。

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