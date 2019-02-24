台中港區見車不見人　3天後義消空拍機尋獲…他漂到高美溼地　

▲楊男疑受精神疾病所困加上失業跳海輕生，24日一早遺體被打撈上岸。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中知名景點高美溼地驚見浮屍！23日有民眾通報在高美第18支風車前的濕地海水中，疑似看到一具浮屍；24日早上近8點，台中港警、海巡署於北堤岸邊發現浮屍，立即打撈上岸，並通知家屬認屍，已確認為失蹤楊男。後續將報請檢察官相驗，釐清詳細死因。

▲▼台中港警、海巡署等搜救人員，24日一早8點將楊男遺體打撈上岸。



警方表示，47歲楊男疑患有精神疾病，加上失業打擊，22日凌晨獨自開車外出後就失去音訊，楊男家屬同日在台中市環港北路找到他的車輛，但卻沒看到人，立即報警協尋；23日有民眾向警通報，在高美風車第18支風車前的海水中，疑似看到浮屍。

23日上午11點多，919救難協會一度用空拍機拍到楊男遺體漂浮在海面上，因當時漲潮，台中港務消防隊、海巡署等搜救人員待退潮後入海搜尋未果，判斷楊男遺體已被朝水捲到他處；24日早上7點50分，在景觀橋下、近北堤岸邊發現楊男遺體，立即打撈上岸，並通知家屬認屍，已確認為失蹤楊男。後續將報請檢察官相驗，釐清詳細死因。

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