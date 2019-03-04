婦人岸邊哭泣恐輕生　警1小時火速尋獲避憾事

▲台南市一分局德高派出所警方，在海岸邊順利找到哭泣失意婦人，經員警細心開導後，由友人陪同下平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名婦女因心情不佳，於電話中向友人哭訴並透露出輕生念頭，友人心急之下趕赴一分局德高派出所報案，與警方聯手展開尋人行動，最後在海岸邊順利找到哭泣失意婦人，經員警細心開導後，由友人陪同下平安返家。

一分局德高派出所3月3日晚上，突有一名民眾慌張的跑進所內，向員警聲稱接獲朋友電話哭訴，從電話中聽到海浪聲，經其不斷詢問下，才透露人目前在某海岸邊，擔心朋友會做出傻事，急忙尋求警方協助。

德高派出所獲報後，隨即指派所內警員蔡文龍、邵軾傑及林哲全等3員，沿濱海公路一帶搜尋，不久即在海岸旁尋獲婦人使用之重機車，員警大喜，因救人如救火般緊急，即徒步至沙灘仔細搜尋，果真找到正在哭泣的婦人，現場經一番耐心安撫情緒後，由警員載返回所。

經了解，婦人因一時心情不佳，深夜想不開獨自跑到岸邊，幸警方及時獲報，不到1小時就找到人，避免一場憾事發生，在休息片刻之後，員警及友人適切懇談，婦人終肯返家休息。民眾對於警方積極尋人，順利將朋友從鬼門關前拉回一把，至表感激，未來也會密切注意友人動向，適時給予關懷，共度難關。

一分局提醒，生命可貴，若發現親友有輕生傾向、念頭，建議尋求專業管道，如免付費安心專線0800-788995或生命線專線1995尋求協助，若能付出多一點關心或聆聽，就能發揮開導作用，進而走出陰霾，找回活下去的動力。

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