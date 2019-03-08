展瑞太機車被邊緣？尼克木星看到他「造甘那盃」 這群人鬧翻畫面網瘋傳！

▲限定運動時裝上身，尼克整個跑力提升，跑給展瑞追！（圖／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

網路團體「這群人」擅長用誇張手法拍出爆笑影片，每次一有新影片PO上網，就吸引一票粉絲上線！在最新影片中，展瑞化身機車老闆，看到小職員尼克和木星下班，竟然想拉他們加班做苦力，誰知兩人撕開外衣，露出運動衣、腳蹬運動鞋，有如天生神力上身，腳程超快「造甘那盃」，一次次驚險逃出老闆手掌心，展瑞的腦闆天賦完全無用。網友看完都驚呆惹「展瑞根本我老闆吧！超機車～」、「每天真的被老闆硬凹不用錢」，更有人故意挑撥離間「天啊天啊團員鬧不合了」、「我知道你們都不想理展瑞」，讓其他網友笑噴瘋傳。

職場如戰場，當老闆步步進逼想操控大局，小小職員會怎麼面對呢？想進擊又想求生的你，一定要認真看完這支萬哏齊發的影片！平常都位列影片C位的茵聲，這次卻慘被展瑞綁在椅子丟在房間裡，有同事愛的尼克雖然想救，但判斷情勢不對，為了自保還是只能丟下一句「等下來救妳」，雖然讓茵聲的求生希望破滅，卻獲得網友一致讚聲，畢竟成就大事得靠策略，小不忍則亂大謀呀！

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車拼到一半，老闆展瑞奸笑使出陰招，企圖結束這一回合，卻被腳穿「神鞋」的尼克帥氣神轉閃過，展瑞糗歪怒喊「有種不要穿鞋啊」，不僅被網友笑頒「惱羞第一名」也直呼「得到好鞋就是不一樣」！此外，網友也圈選最刺激橋段，那就是兩人跑到辦公室一躲一找的時候。死也不肯投降的尼克，緊張到連自己的心跳聲都聽得到，偏偏最愛壓榨員工的展瑞此時也把「監聽技能」衝到滿點，就在驚險指數瀕臨破表的時候……尼可踩到的尖叫雞「嘎」一聲劃破沉重空氣，驚悚配樂一下，殊死戰又再度上演......！

「這群人」的最新影片再度演繹「大逃亡」膽戰心驚的氛圍，不過也有眼尖網友發現，這些刺激橋段都和最近超夯的非對稱競技手遊《第五人格》極度神似，馬上揪出「吼～這群人也有在迷齁」、「畫風頗暗黑～遊戲超刺激，好玩好玩！」不過讓同為《第五人格》玩家瘋狂討論的，則是影片裡尼克穿的神鞋Nike Epic React Flyknit 2，老玩家一眼認出這是最近官方公布的『台灣限定』角色的跑鞋，果然是被手遊訓練到眼力很好！



近期即將被賦予新造型的角色是「空軍」和「前鋒」，根據設定他們有著「溜鬼」的特質，因此《第五人格》特別與Nike React跨界聯動，讓這兩位角色以限定運動時裝上身，與Nike運動風格不謀而合。

▲大走黑暗哥德風的畫面，加上懸疑的燒腦遊戲體驗，緊緊吸住《第五人格》死忠玩家，（圖／擷取自「第五人格」臉書粉絲團）

▲▼身形矯健的空軍和前鋒是許多玩家愛用角色，穿上限定Nike React時裝和球鞋超潮的！（圖／龍邑提供）

與Nike跨界聯動的消息傳出後玩家大感驚喜，「而且還只在台灣推出」，粉絲們全跪了。想為角色「穿上」特殊時裝嗎？那就要牢記以下情報。首先，在聯動期間（3/7(四)維護後～3/28 23:59:59）每天登入打卡，參與「匹配、排位、聯合狩獵」這3種模式，不論你是監管者還是求生者，都可以在遊戲過程中累積 「Nike React任我去跑」活動的里程數，累積到指定數目就能領取對應獎勵，例如線索、碎片等。玩得愈勤、里程數飆愈高，就能愈快得到Nike React訂製塗鴉、前鋒/空軍Nike React訂製獨特時裝（獎勵二選一）等獎勵。首次在臉書分享前鋒/空軍Nike React任我去跑海報，更有機會獲得前鋒/空軍角色體驗卡，和他們各別的Nike React訂製時裝體驗卡。從活動訊息公布就被撩得心癢癢的玩家，準備好承擔新一波遊戲熱度吧！