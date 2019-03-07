陳文德：鄭文燦以鋼鐵意志　推動桃園鐵路地下化115年通車

▲新中壢車站模擬透視圖。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對立委吳志揚7日會勘中壢火車站，提出「鐵路地下化延宕中壢火車站改建」進度質疑，要求主責單位說明清楚通車時間。市府捷運工程局局長陳文德表示，市府基於地方發展以及市民期待，積極與鐵道局溝通協調，希望鐵道局調整工序，以提前於2026年通車為目標，A22站則於2021年先行通車，鐵道局與市府雙方也達成共識。

陳文德指出，在吳志揚縣長時代，因為沿線民眾抗議反對高架化，當時高架化工程就已延宕40個月，且於縣府時期並未編列102億的地方配合款；鄭文燦市長上任後，因為瞭解民眾訴求，以鋼鐵意志推動鐵路地下化政策，2017年行政院核定桃園鐵路地下化可行性研究報告，2018年機場捷運A23站修正計畫與鐵路地下化共構，目前2019交通部鐵道局正積極完成鐵路地下化綜合規劃；同時鐵道局也於2018年9月15日辦理「機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程」開工。



雖然說機場捷運線A23站的行政院核定通車期程以及鐵路地下化預估通車日期均為2028年，但桃園市政府基於地方發展以及市民期待，已積極與鐵道局溝通協調，希望鐵道局調整工序，以提前於2026年通車為目標，A22站則於2021年先行通車，鐵道局與市府雙方也達成共識。



另有關於吳委員認為鐵路地下化正在辦理綜合規劃，為何先辦理先導工程開工？交通部鐵道局於會勘中已說明，因為中壢車站未來將是鐵路及捷運共構車站，鐵路在上、捷運在下，基於捷運要通過鐵路下方，所以A23站工程施作同時，必須先預留鐵路地下化的空間，一併施作結構體，所以交通部鐵道局在辦理A23站工程開工同時亦辦理鐵路地下化的先導工程，並無不妥。



陳文德表示，依可行性研究成果，桃園鐵路改採地下化之後，建設長度17.95公里，總經費約964億元，桃園、內壢及中壢等車站將全面更新以及翻轉，桃園段將增設國際路站（中路站）、桃園醫院站（永豐站）、中原大學站及平鎮站等4個車站。



鐵路地下化將拆除8座高架橋、8個地下道、20個平交道，消弭前後站阻隔；鐵路地下化之後的路廊，將變成寬廣的25米林蔭大道，成為桃園新的台1線，提升整體都市發展，讓交通轉型為軌道運輸、綠色交通，中壢以及桃園兩都心將更緊密結合。