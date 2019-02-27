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西濱快速公路花730億蓋了28年！　看懂「3大關鍵難處」

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▲▼西濱快速公路七股溪橋至十份交流道路段夕照。（圖／取自西濱快速公路網站）

▲西濱快速公路七股溪橋至十份交流道路段。（圖／取自西濱快速公路網站）

記者胡順惠／採訪報導

縱貫台灣西部的「西濱快速公路」宣布年底通車，終於解開延宕28年的工程難題，卡關主因包含民眾陳情抗爭、環保問題及破壞風水等。逢甲大學運輸科管理學系教授李克聰提醒，西濱快速公路是條免收通行費的快速道路，可能許多大貨車會更偏好走這條道路，其中許多部分是平面路段，民眾要特別注意行車安全。

立法院前瞻建設公聽會,李克聰（圖／記者季相儒攝）

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▲李克聰教授。（圖／記者季相儒攝）

「這是一個難度很高工程！」李克聰表示，這條道路跟民眾息息相關，跟很多地方交通產生交會，所以用地取得比較困難，每個區段都有每個區段的問題，有些路段難度高，一開始先不規劃，先從比較簡單的先做，再逐漸與當地居民溝通，而臨海造成環境衝擊，也要做環評調查，跟環團達成共識。

西濱快速公路1991年興建時，就是為了紓緩國道1號、3號的車流量。李克聰指出，通成後主要會變成國3的替代道路，公路總局在相關道路標示上要更清楚，讓民眾可以利用APP查詢路況，才能實際扮演分流角色，尤其是在發生事故的情況下，更是重要。

▲▼台61線西濱快速道路興建近30年未完工。（圖／取自「西濱快速公路」官網）

▲西濱快速公路傳出全線通車好消息，讓這道歷史難題正式畫下句點。（圖／取自「西濱快速公路」官網）

據了解，28年前郝柏村擔任當時的行政院院長，決定將西濱公路提升為快速公路，總經費高達730億元，原本預計2007年就要完工，沒想到拖到今（2019）年才通車。而這條北起新北市八里區、南至台南市喜樹的快速公路，全長315.4公里，全線通車後，即可從新北市八里一路開到台南市七股，全程推估約4小時，因為不收通行費，被稱為「窮人的高速公路」。

工程卡關28個年頭，主要是跟三個原因有關，包含路段規劃不周、環保問題及破壞風水等，引發當地民眾抗爭，過程中陸續分了20多次分段通車。路段規劃不周是因為西濱沿途經過人口相對密集區，且沿線多靠海，工程進度落後甚至有些路段都未規劃。

▲▼西濱快速公路七股溪橋至十份交流道路段。（圖／取自西濱快速公路網站）

▲西濱快速公路七股溪橋至十份交流道路段。（圖／取自西濱快速公路網站）

另外，環保問題也是工程中一大難題，新竹鳳鼻至香山路段，剛好經過野生動物保護區，引發環保團體抗爭；而彰化王功到大城段，也經過候鳥棲息的溼地保護區，延宕多年。最後則是西濱快速公路路段呈現忽高忽低，還有道路高架化被指破壞風水，居民不斷抗議，也讓工程一拖再拖，歷經近30個年頭的努力，西濱快速公路終於傳出全線通車的好消息，也讓這道歷史難題正式畫下句點。

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關鍵字：西濱快速公路,通車,28年,李克聰

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