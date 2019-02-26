撤銷提名李進勇為中選會主委　國民黨團：若硬幹將抗爭

▲前雲林縣長李進勇。（圖／李進勇競選團隊提供）

政治中心／綜合報導

中選會主委位置懸缺近三個月，行政院昨(25)日宣布提名由前雲林縣長李進勇出任，並函送立法院審查，這也是中選會自法制化以來，首位被提名人具黨籍身分。國民黨團今(26)日召開記者會，黨團書記長吳志揚與立委林為洲同聲批評蔡政府，提名李進勇是破壞中選會之公正性，希望行政院退回重新提名，若政院堅持硬幹，不排除發動激烈抗爭。

吳志揚表示，中選會依法屬於獨立機關，委員及主委都應該超出黨派，過去國民黨提名之人選皆是無黨籍。然而，現在走了陳英鈐卻來了個李進勇，李進勇擔任過民進黨基隆市黨部主委、台灣獨立建國聯盟中央委員，這些位置都有著明顯偏綠的政治色彩，李進勇本人還有違反《公職人員選舉罷免法》的案件還沒有結案。吳志揚表示，希望民進黨別把中選會當作酬庸工具，否則選舉亂象恐怕重現，這是西廠2.0，也希望蔡政府重新提名。

林為洲則說，根據《中選會組織法》第5條明文規定，中選會應該獨立行使職權，任職期間不得參加政黨活動，歷任由國民黨提名的張博雅、劉義周、黃石城等人都是無黨籍，而且德高望重，亦沒有參與選舉。林為洲指出，陳英鈐雖然偏綠，但至少還是個學者，而李進勇則完全是個政治人物，甚至還是民進黨的核心角色，由此可以看出民進黨已不在乎法律規範，更不顧人民輿論觀感，找大家不認可的人選也無所謂。

媒體追問，若政院依然強勢提名李進勇，國民黨團將採取哪種反制措施？吳志揚則表示，現在人事案還沒有送進立法院，政院還可以退回，但若政院執意提名，不排除激烈抗爭；林為洲則說，整個提名到送到立法院，過程還有一個月的時間，希望政院能退回提名，如果要硬幹，國民黨團在委員會跟院會都會強烈杯葛。