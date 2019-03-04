陳水扁能不能直播當網紅？　吳志揚要法務部研究

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書影片）

政治中心／綜合報導

仍在保外就醫的前總統陳水扁1日到台中參加非親人的公祭。對此，國民黨立委吳志揚4日在立法院司法及法制委員會上提出質疑，認為陳水扁一再踩紅線，那以後是不是也可以直播當網紅？他要求法務部及所屬矯正署提出研究辦法。

原本司法及法制委員會4日上午的會議，是審查《少年事件處理法》部分條文修正案，吳志揚質詢時，主張逃學、逃家少年應先安置輔導，不宜直接列為少年虞犯，若安置輔導後再犯，再列為少年虞犯。

但吳志揚話鋒一轉，詢問法務部次長蔡碧仲。吳志揚提到，陳水扁1日到台中參加台灣國總會長周崇德母親的公祭，這並非親人的告別式，講到赦免，說總統蔡英文有智慧處理，那蔡英文是不是有智慧的領導人？

蔡碧仲回應，經由民選當上領袖的人，有一定的智慧，不是他這水平能夠評論的。吳志揚接著說，蔡英文如果有智慧，就不要讓陳水扁弄她，陳水扁一再踩紅線、無法無天，「給你方便不是給你隨便」，他要求法務部及所屬矯正署研究，陳水扁可不可以直播當網友？獻身不現身可以嗎？是否會違反四不原則？

接著，國民黨立委沈智慧質詢也說，他不反對蔡英文放了陳水扁，但不要把獄政踩在腳下，那這樣全國受刑人是不是也可以比照陳水扁保外就醫的條件？保外就醫可以趴趴走、參加非親人告別式？他要求矯正署鑑定陳水扁的身體狀況，是否還符合保外就醫的條件。但蔡碧仲回答，會依法檢視，但不是委員要他們檢視就做，尊重委員意見。