150cm瘦男露鳥求歡！豐腴國中妹「奪刀壓制」逃跑...他臉綠糗爆

▲豐腴妹利用體型優勢，壓制色男。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



地方中心／基隆報導

基隆一名陳姓男子透過網路交友軟體認識少女小薇（化名），沒想相約見面時，居然手持菜刀、脫光自己的下半身，欲要性侵，結果反遭對方奪刀喝斥。基隆地院審理後認定，陳男的確有性侵意圖，依強制性交未遂罪判4年有期徒刑，全案可上訴。

身高只有150公分的陳姓男子身材瘦小，利用交友軟體認識體態豐腴的14歲國中少女小薇，2人在網路上相談甚歡，因此相約見面。不料陳男居然起了邪念，先將刀子藏在枕頭下，再騙少女進房間等候，自己則在客廳脫去褲子、內褲，接著裸著下半身衝進房間要跟對方嘿咻。

小薇看見露鳥的陳男嚇傻尖叫，不斷反抗卻被抓住衣領、菜刀威脅，幸好身形比對方大許多，一個轉身就把菜刀搶下，反壓制陳男，讓他嚇到趕緊跑去客廳把褲子穿好，自己也趁著空檔逃跑求救。

法官審理後認為，陳男到庭後坦承持刀驚嚇到女學生，考量他患有中度身心障礙，因此依對未滿14歲女子犯攜帶兇器強制性交未遂罪判4年有期徒刑，全案仍可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多新聞】

永和大廈至少奪4命！住戶爆料「每次都這棟」...網超毛：抓交替



接93歲母出院！他返家路上突「高速自撞」2死1重傷 女看護嚇傻發抖



口味超重！33歲男撿屍少年...他醒來肛門卡「牙刷、眼藥水瓶」痛爆