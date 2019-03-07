網約一夜情告性侵　監視器畫面「揮手掰掰」還他清白

▲檢方認為，林女遭受2次性侵害，離去前仍駐足與蕭男揮手道別，與常情不符。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹蕭男子在網路認識林女，兩人相約吃消夜後發生一夜情，林女事後卻控告遭蕭男性侵2次，檢方調閱監視器發現林女離去時還揮手說「拜拜」，且屢傳林女卻不到庭，認蕭男強制性交罪證不足，依法不起訴處分。

林女指控蕭男於2018年12月2日凌晨1時許，對她強脫衣褲性侵得逞，隔日下午再次性侵。

據檢警調查，蕭男與林女在2018年11月透過手機通訊軟體「Goodnight」認識，兩人相約幾日後在住處小酌吃宵夜。蕭男坦承有約林女到住處吃鹹酥雞、喝酒，不過否認性侵，他表示，當時燈光美氣氛佳，兩人有點微醺後，就自然而然發生關係，完事後兩人皆睡到隔日下午，大約2、3點醒來後，他詢問林女要不要吃東西，蕭男趁外出買食物時順便還買了保險套，回來後理所當然再發生第二次性行為，蕭男堅稱，過程中林女都沒有拒絕。

林女說，蕭男第一次性侵她後要求陪睡一晚上，她因為心生恐懼不敢擅自離開，蕭男第二次對她性侵時，她雖有掙扎，但蕭男力氣太大難以反抗，她在第二次性侵結束後，趁著蕭男講電話之時，趕緊到廁所穿回衣服離開。

檢方調閱監視器畫面發現，林女走出蕭男住處房門外後，還在門口回頭向房間內揮手說「拜拜」才離去。檢方認為，林女遭受2次性侵害，離去前仍駐足與蕭男揮手道別，與常情不符，且蕭男曾獨自外出購物，按常理林女當能應能立即報警或離開該處，而不是等蕭男返家，承擔被再次性侵的風險。

檢方多次傳喚，林女卻未到庭陳述事發經過，釐清上述與常情不符的行為，檢方認為，光憑林女的指認，無其他積極證據證明蕭男有何妨害性自主犯行，應認蕭男罪嫌尚有不足，依法不起訴處分。

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