王思聰旗下「熊貓直播」傳破產！多名主播被拖欠工資

▲大陸前首富獨子王思聰。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

由「國民老公」王思聰創立的熊貓直播運營不良，6日被爆出申請破產，將於18日關閉伺服器，並賠償給員工半個月薪資。還有一張網傳截圖顯示，疑似熊貓直播COO張菊元的助理在員工群組表示，公司已經幫員工安排了多家公司的職缺。目前，熊貓尚未予以置評。

《全天候科技》指出，有網友6日在社群平台爆料稱，熊貓直播本月將申請破產，員工統一賠償半個月薪資；3月18日，熊貓直播將關閉伺服器。還有一張網傳截圖顯示，疑似熊貓直播COO張菊元的助理在熊貓直播員工群「潘達踢威」中表示，已經幫員工安排了多家公司的用人需求。

▼ 網傳聊天內容。（圖／翻攝自微博）

另有熊貓主播群裡的工作人員證實「熊貓確定不做了，消息也是今天（3月6日）下午剛出來的」。還有一名熊貓直播離職員工表示，熊貓TV近期經營困難，很多員工都在另尋出路。

還有人爆料說，此次事件的隱患早已埋下，問題出在管理層，「來自股東360的高管在該公司內部屢屢對其他高管進行排擠，包括王思聰自己帶來的高管，都已邊緣化。」截至目前，熊貓直播尚未作出回應。

▼王思聰利用父親給的5億人民幣創業金，創立了包括熊貓直播在內的多家公司。（圖／翻攝自熊貓直播官網）

報導指出，從去年開始，關於資金鏈緊張、拖欠主播工資、大股東王思聰撤資等消息頻頻傳出。據悉，熊貓直播自去年6月起便傳出拖欠工資數個月，有員工無法準時獲發工資，多名主播因而離開。也有主播在社群網站表示，平台去年12月舉辦的一場電競比賽，獎金至今未發放。但在2018年6月，熊貓直播對此全部否認。

熊貓直播COO張菊元於同年10月表示，網上傳出的熊貓直播將被騰訊或虎牙等公司收購，以及王思聰退出的撤資均為不實傳聞。他還透露，2018年公司已經實現盈虧平衡，而熊貓直播當時正在進行新一輪融資，上市也在籌備中，計劃 最早於2019年上市。

▼熊貓直播一直無法獲利，因此已經過了3次融資。（圖／翻攝自熊貓直播官網）

報導稱，距離該對話已經過去半年了，熊貓直播卻遲遲未有融資消息傳出，最後一次公開融資消息還是在2017年5月，「沒想到，熊貓直播破產的消息比融資消息來得更快，也比外界預想中更早。」

據啟信寶查詢顯示，熊貓直播隸屬於上海熊貓互娛文化有限公司，該公司正式成立於2015年7月，法定代表人為龍飛。目前最大股東仍為王思聰，王思聰旗下的珺娛（湖州）文化發展中心持股40.07%。

熊貓直播平台於2015年10月21日正式上線，主打遊戲直播。自成立以來，熊貓直播不斷拓展內容品類，包括戶外直播、娛樂直播、綜藝直播等，目前定位為泛娛樂直播平台。

▼王思聰的愛犬王可可被譽為「全世界最放縱的狗狗」，牠出門搭名車、出國搭私人飛機。（圖／取自王可可是個碧池微博）