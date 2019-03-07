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新一代網紅阿北潘孟安這次東京直播拼農特產品　5.7萬人搶看

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地方中心／綜合報導

2019年台灣燈會從試營運到閉幕共17天，創下1339萬參觀人次，被喻為「史上最美台灣燈會」，大家都讚不絕口，而屏東縣長潘孟安的人氣更是一路攀升，在「FB專頁儀表板」統計中，潘孟安的討論數狂升至僅次於柯文哲的政治人物類第二名。潘孟安7日上午在臉書開東京食品展的直播，4個小時就獲得5.7萬次觀看，更有超過2000則留言，可說是成為新一代網紅阿伯。

▲▼潘孟安旋風式東京食品展加油促銷農產品。（圖／翻攝自屏東縣政府官網）

▲潘孟安旋風式東京食品展加油促銷農產品。（圖／翻攝自屏東縣政府官網，下同）

潘孟安5日深夜第一次在臉書開直播，短短50分鐘的直播卻吸引7.2萬人觀看，按讚數也突破2萬，而他在直播時又再度對燈會的無名功臣致意，同時也感謝粉絲們的支持，而在聊到這17天的心路歷程時，他也表示，燈會舉辦在大鵬灣，對於交通來說真的是很大的考驗，還好所有人大力協助才能圓滿完成任務

後來，潘孟安直說「歹勢啦」，他強調自己這個「歐吉桑」平常太嚴肅了，也沒有直播的經驗，怎知一直播就不知道要說什麼，當時突然秀出大腿，其實是告訴網友，他騎平衡車賽格威巡邏燈區，有人問他可不可以借騎一下，不是不想借，而是需要經過訓練，因為他就算會騎了，也因為不小心而摔倒，導致左腳踝破了一個洞，想秀傷口，未料當時才剛洗完澡，無意間連短褲、大腿都露出來。

▲▼潘孟安旋風式東京食品展加油促銷農產品。（圖／翻攝自屏東縣政府官網）

而7日他在日本參加東京食品展，也開直播跟大家說，「連續五年，我都飛來這裡推好物，東京食品展是世界三大食品展，今年台灣是第三大參展國，屏東是台灣最大的參展縣市，一定要幫大家打氣拚商機！屏東鳳梨、香蕉更在今年2月取得認證資格全球良好農業規範（GLOBALG.A.P.)資格，同步世界準備前進2020東京奧運，我帶大家現場看！」

直播播出後，不少網友也留言表示，「我屏東我也驕傲」、「潘縣長推銷王，屏東物產搶搶滾！」、「行銷武功蓋天下」、「潘縣長辛苦了，加油」。

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▲▼潘孟安旋風式東京食品展加油促銷農產品。（圖／翻攝自屏東縣政府官網）

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關鍵字：潘孟安,網紅阿伯,東京,農產品,屏東,直播

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