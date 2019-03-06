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長髮正妹全裸直播遭愛犬「後面來」　網傻眼：活得不如狗

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▲▼大陸女主播為了吸引粉絲打賞，全裸直播，過程中竟被一旁的愛犬直接從後方撲上，畫面尺度超大讓網友傻眼。（圖／翻攝自二餅哥）

▲大陸女主播為了吸引粉絲打賞，全裸直播，過程中竟被一旁的愛犬直接從後方撲上，畫面尺度超大讓網友傻眼。（圖／翻攝自二餅哥）


實習記者陳妙津／綜合報導

許多直播主為了點閱紛出奇招。日前有名女直播主為了吸引粉絲青睞，竟全裸直播，還和愛犬在鏡頭前嬉鬧，沒想到一個Move被狗狗從背後撲上，大尺度畫面讓網友全看傻，直呼「無恥」、「人獸啊」。

據了解，該名女子網名「情話與惡毒」，為了吸引更多人進入直播時間收看，增加打賞金額，竟在老虎直播中全裸實況。畫面中的她一頭烏黑捲髮，臉蛋姣好，窈窕身軀上一絲不掛，時而坐著逗弄愛犬，時而慵懶趴床和粉絲談心。

▲▼大陸女主播為了吸引粉絲打賞，全裸直播，過程中竟被一旁的愛犬直接從後方撲上，畫面尺度超大讓網友傻眼。（圖／翻攝自二餅哥）

▲▼大陸女主播為了吸引粉絲打賞，全裸直播，過程中竟被一旁的愛犬直接從後方撲上，畫面尺度超大讓網友傻眼。（圖／翻攝自二餅哥）

沒想到直播到一半時，女主播背對鏡頭，忽然被一旁疑似是哈士奇的愛犬從後方撲上，還不肯下來，她狼狽尷尬的表情搭配畫面也全被放送，狀似激情畫面的過程讓收看網友全傻眼，紛紛表示，「狗兒勁不小」、「活得還不如狗，唉」、「狗想幹嘛？」、「太刺激了吧」、「羨慕狗」。

▲▼大陸女主播為了吸引粉絲打賞，全裸直播，過程中竟被一旁的愛犬直接從後方撲上，畫面尺度超大讓網友傻眼。（圖／翻攝自二餅哥）

PTT網友看到影片則表示，「賺錢賺得這麼悲哀…」、「狗會這樣幹，表示根本不是第一次…」。其實類似的香豔場景根本不是被直播，早前還有一名女主播「歐陽馬小云」竟僅穿水手服上衣，半裸趴地直播與狗發生關係，而另名女主播「琪琪」則在直播時拿黃鱔自慰，引發全網轟動，事後遭判刑1年9個月，還有其他22人也因此被牽連遭捕。

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關鍵字：直播,人獸,女主播,實況,網紅

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