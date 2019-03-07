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雲端最前線／王金平宣布參選：台灣與大陸本是同根生

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新聞節目中心／綜合報導

前立法院長王金平在7日上午10點於台北國際會議中心頂樓舉行記者會，正式對外宣布投入2020總統大選。王金平的競選主軸強打「經濟牌」，並取其名字「金平」之意，訴求帶領台灣人民「平安發財」，自去年底九合一民進黨大敗，國民黨可說群雄並起，王金平展現出參選到底的決心，從國內政經談到兩岸關係，強調「給我四年，我有自信可以帶領大家，實現願景，讓台灣發光發熱。」《雲端最前線》7日邀請台北市議員梁文傑、新北市議員陳明義、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

前立法院長王金平7日上午10點20分在台北信義區的國際會議中心頂樓正式宣布參選2020總統，發表30分鐘的參選演說。他致詞時提出，兩岸關係，「中華兒女本是同根生」，台灣是華人圈的驕傲，也是中華民族的希望，「兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣」。

王金平指出，南非前總統曼德拉曾說，「要與敵人共處，就必須合作，敵人就能成為你的夥伴」，這為兩岸指點出一條明路，王金平強調，國力大小不在於人口的多寡，而在於人民能否過好生活，企業能否生存發展，國家是否能安定繁榮。

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平的競選主軸強打「經濟牌」，並取其名字「金平」之意，訴求帶領台灣人民「平安發財」，自去年底九合一民進黨大敗，國民黨可說群雄並起，王金平展現出參選到底的決心，從國內政經談到兩岸關係，強調「給我四年，我有自信可以帶領大家，實現願景，讓台灣發光發熱。」

不同以往傳統記者會，王金平未邀請黨內大老出席，改邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。其中，包括三三會理事長許勝雄、前內政部長李鴻源、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，及王金平求學時代的多位師大校長，都是座上賓。

而黨內立委部分，則有江啟臣、顏寬恆、吳志揚、呂玉玲、柯志恩等。據了解，為補足黨內最大弱點深藍選民區塊，包括全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表，也都到場相挺。

對此許勝雄表示，王院長是師大校友會的前會長，他是現任會長，認同校友貢獻社會，理所當然的，而前內政部長李鴻源也說，過去在政府服務，給王院長很多的協助，於公於私都會來參加這樣的盛會，來共襄盛舉，他強調王金平有領導人非常重要的特質。

▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨2020年總統大位競爭激烈，除了前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人宣布角逐外，積極備戰許久的王金平7日也正式舉行記者會宣布參選，至於黨主席吳敦義仍未鬆口表達參選意願，將於4、5月份才會作出決定。《雲端最前線》7日邀請台北市議員梁文傑、新北市議員陳明義、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨角逐2020總統人選。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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