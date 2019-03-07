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35K「27歲處女男」找結婚對象！一個月給對方1500元　網驚：1天只能花50

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▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，同事不菸、不酒、不賭、不嫖，住家裡、有存款、沒負債。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友說，27歲處女座男同事薪水3萬5000元，因父母催婚，常要他們幫忙介紹女朋友，且最好以結婚為前提，被問到一個月會花多少在女友或老婆身上，他回答1500元，讓其他人聽了不知該說什麼。網友紛紛說，「1500？？確定是台幣嗎」、「1500....吃一下夜市這個月就沒了」、「一天只能花50元」、「我給自己女友10000是基本的零用」。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團分享此事，他說，同事不菸、不酒、不賭、不嫖，住家裡、有存款、沒負債，「當我們其他同事打趣反問他：那你希望是以結婚為前提，假如要你一個月花在女朋友或者老婆身上，你會花多少錢？」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，同事回答1500元，「我們其他人聽了不知道該說什麼，在這裡問問各位你／妳們的想法或意見！我們其他同事該如何給他更好的意見或想法呢？」

▼大部分人都認為，一個月給對方1500元太少了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲情侶,戀人,曖昧。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

有網友好奇同事什麼星座？原PO回「標準處女座」。有人則認為，「問法不對 ，應該問未來你有計畫在家庭上花多少來維持」；原PO回「我們是單問花在對方身上」，沒問家庭支出。

其他人留言，「1500？？確定是台幣嗎」、「1500....吃一下夜市這個月就沒了」、「這麼不捨得花錢在另一半身上的男人，還是繼續魯好了」、「住家裡會嚇跑很多女生」、「看到那麼多女性的留言，我想我是正常的，我給自己女友10000是基本的零用」、「自己都花超過1500了吧⋯交女朋友也是種投資呢！感情穩定後我連車子都買給她開了...讓他去玩養成遊戲吧」。

原PO後來補充說，所謂的新台幣1500元是同事隨興脫口而出，沒有多考慮就說的，感謝各位提供許多個人見解，總歸一句男女朋友之間相處，還是必須以互相、尊重為出發點，也祝福這位男同事能快找到自己的另一半囉。

ET快訊
幼稚園老師女友「我想生孩子」！他慘遭蹂躪身心崩潰

關鍵字：爆廢公社,交往,結婚

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