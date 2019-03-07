不要親痛仇快！　林右昌：全力支持民進黨唯一提名的郭國文

▲前民進黨代理主席暨基隆市長林右昌，籲請所有支持民進黨的鄉親朋友，集中選票全力支持2號郭國文，不要聽信謠言，而造成親痛仇快的遺憾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前民進黨代理主席暨基隆市長林右昌，7日特別陪郭國文至前往政見會場，並強調郭是經過公開程序，民進黨唯一徵召提名的立委補選候選人，籲請所有支持民進黨的鄉親朋友，集中選票全力支持2號郭國文，不要聽信謠言，而造成親痛仇快的遺憾。

林右昌稱讚郭國文是個講話老實、做事實在的好人才，不只農、漁民的福利，也會照顧台南的工商發展，是這次台南立委補選最好的人選。林右昌並特別向台南鄉親說明，在就任代理主席時，提名郭國文的所有程序，都是和其它4位候選人一樣，就是由當中央找民調機關，包括中央黨部的調查機關，做出民調的結果來給提名小組，做出決定直接徵召，並沒有初選。

林右昌說，脫黨參選的陳筱諭，四處說初選不公平，這是不正確的，也不了解民進黨徵召提名的作業機制，用這樣來混淆視聽。林右昌強調陳筱諭這樣是不對的！所以特別來台南鄉親報告，並向大家澄清，不 要聽信謠言，那是錯誤的！懇請鄉親朋友在3月16日，一定要出來投票，集中選票全力支持，民進黨唯一徵召提名的2號郭國文。

郭國文說明「平安台南」是他的重要目標，讓年輕人放心拼經濟，老人長照安心過生活，婦幼日常安全居家。所以當選後會盡最大力量，讓人民好賺錢、生活過更好。因此他會全心照顧農、漁民的福利、協助工商發展及擴大南科效益，讓士農工商各行各業都能促進發展。懇請鄉親全力支持，讓他有機會進國會為大家服務。