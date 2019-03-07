高嘉瑜助選超人氣　郭國文若當選「月月來台南吃美食」

▲台北市議員高嘉瑜結，在台南善化區光復路、文昌路口，陪郭國文向台南的朋友打招呼拜票，呼籲台南鄉親316票投郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離投票只剩下最後9天，3月7日一大早前往南科一帶上班的年輕上班族發現，常在這個街口問候大家的立委補選候選人郭國文，身邊多了一位夥伴，就是特別自台北南下的為郭助攻的超人氣台北市議員高嘉瑜。

高嘉瑜結束台北行程後特別在前一天晚上搭夜車南下，今天上午近8時就到善化區光復路、文昌路口，陪郭國文向台南的朋友打招呼，熱愛小吃美食的高嘉瑜，前一天就先查好有哪些好吃的美食，希望有機會可以前往品嚐。郭國文也現場推薦了幾樣善化當地的美食給高嘉瑜。

結束了街口活動，高嘉瑜陪同郭國文牽手湯靜雯，進到善化市場拜票，一路上受到熱烈的歡迎，及許多熱情的民眾推薦美食，讓現場高嘉瑜直呼台南人真是太熱情了，希望這樣的熱情一定要延續到3月16日，投給2號郭國文。

馬不停蹄的高嘉瑜接著趕往草莓園，開起直播，採草莓並大啖現烤的善化的草莓香腸，現場採草莓的民眾紛紛與高嘉瑜合照，並稱高為已開跑的善化草莓季加入最美麗的宣傳。

高嘉瑜引用寓言故事「北風與太陽」指出，黨內太陽送暖，暖流不斷地注入給郭國文，讓他金剛不壞護體，一定能成功「抗寒」。

高嘉瑜因爲上班尖峰時間塞車，比原訂上午7時30分晚了半小時才到，有不少粉絲冒著雨等了快一個小時，只為了和高嘉瑜合照後才趕去上班；還有1名大學生一早就冒雨等候，他表示很喜歡高嘉瑜，所以決定要投給郭國文，顯示高嘉瑜來台南為郭國文助選，對吸引年輕選票會有幫助。

高嘉瑜站在街頭向民眾揮手，還穿梭車陣與商家，主動一一和民眾握手，舉止活潑可愛很受歡迎。高嘉瑜說，原本以為今天台南是好天氣，會很溫暖，她只穿短袖下來，沒想要下雨氣溫還驟降；高嘉瑜說她對郭國文選情有信心，在賴清德前院長全力輔選，及黨内同志持續像太陽送暖，將暖流注入給郭國文，一定能成功「抗寒」。

針對問到台南第二選區立委補選，民進黨郭國文因面臨韓流加持的國民黨謝龍介，及退黨參選的陳筱諭夾擊，在深綠選區仍選得相當吃力一事，高嘉瑜說，立委補選就是投票率的戰爭，誰的人出來投票越多就會贏。

郭國文則表示，高雄的「瑜」是寒流，台北的「瑜」是暖流，也是他最喜歡的瑜，2018年選舉民進黨雖挫敗，聲勢大不如前，但全黨仍然展現高度團結，一股一股暖流注入下，希望支持者3月16日集中選票給郭國文，打贏這場艱困選戰。

立委林俊憲在臉書PO祭品文指出，今早高嘉瑜冒雨幫郭國文站街頭拜票，竟有粉絲專程來等，人氣超高。如果郭國文3/16順利當選，為民進黨守住台南關鍵一席，他願意每個月都自費請高嘉瑜來台南吃美食，跟台南粉絲見面，也順便促進台南觀光，為期1年。

總之，只要郭國文當選，一年內林俊憲就請高嘉瑜月月來台南，透過高嘉瑜在網路上對台南美食與景點的介紹，讓全台灣能更了解台南的魅力！

高嘉瑜對林俊憲祭品文也回PO指出：「看嘉瑜每月到台南吃美食嗎？請支持郭國文，只要郭國文凍蒜，嘉瑜月月來台南吃美食，#台南美食一年也吃不完，#台南人都好熱情❤」。