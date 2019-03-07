立委補選雙輸卓榮泰「不如歸去」　余天：我將退出政壇

▲ 余天、卓榮泰接受廣播節目專訪。（圖／取自《Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞》臉書直播影片）



政治中心／綜合報導

新北市三重立委補選進入倒數，民進黨候選人余天與民進黨主席卓容泰7日上午接受廣播節目專訪，卓榮泰表示，新北與台南兩席立委相當重要且「無從打折」，如果兩席都輸自己就「不如歸去」，余天也說如果自己敗選，就將退出政壇。

卓榮泰表示，補選的選情都在自己的預測當中，第一階段台北市的立委補選國民黨沒能趁勝追擊，這一回一定會集結更大的力量反擊。主持人周玉蔻問，若新北及台南兩席都輸，是否會辭去黨主席職務？卓榮泰則回說，面對韓流，他的工作就是累積人氣，要「抗拒壞天氣，才能接地氣」，自己身為黨主席會深刻檢討，但若這個檢討還是不能讓大家恢復信心與熱情，那就是「韓流來襲，不如歸去」，對於請辭主席沒有正面回應。

此外，有關對手鄭世維請來高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前總統馬英九輪番站台，周玉蔻則問余天比較怕誰？余天笑說，「我當然比較怕韓流」，自己目前已經有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦幫忙站台，3月10日還會有大型造勢，蔡英文也會在選前之夜來幫忙催票。

余天也透露，自己跟和朱立倫及新北市長侯友宜都是多年的好友，更搞笑表示若遇到侯友宜也會跟他拉票，但也會提醒他應該把新北市政做好。周玉蔻還問余天，侯友宜是否有私下提供幫忙？余天則說「不要害他(侯)，也不要害我」。