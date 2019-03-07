讓年輕人多認識自己　朱立倫：一定要做到「超越柯文哲」





▲前新北市長朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，根據媒體最新民調顯示，若國民黨派出前新北市長朱立倫，對上欲爭取連任的總統蔡英文，以及台北市長柯文哲的話，將獲得31％支持率，高於過去屢被評為勁敵的柯文哲。對此，朱立倫回應，柯文哲政治實力很強，自己有信心在努力過後，一定要做到超越柯文哲。

根據《中國時報》民調顯示，如果是蔡英文、朱立倫、柯文哲三人參選，民眾會支持哪一位做總統？蔡朱柯三人PK的情況下，朱立倫獲得31％的支持度位居第一，柯文哲第二有25.7％的支持度，蔡英文第三有12.2％的支持度，有18.6％的民眾未表態。該民調是《旺旺中時》於3月4、5日執行，有效樣本分別為1015及1011人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

關於自己PK贏過蔡英文、柯文哲，朱立倫7日上午接受廣播節目專訪時稱，上節目之前，不曉得已經出現了自己超越柯文哲的民調。他一直認為柯文哲很有政治實力，過去的民調可以看出來，柯文哲獲得20幾歲到30幾歲年輕族群的壓倒性支持，但是到了40歲族群，卻呈現一個非常奇怪的情況，支持度開始大幅度溜滑梯，50歲以上則全敗。

朱立倫說，但是自己也提醒大家，在做民調的時候，就統計學的角度來看，基本上測不到年輕人，所以可能用一些樣本上去做加權，加權結果就是讓某個地方跳得非常高。

關於所謂的民調加權，主持人黃暐翰進一步解釋，在做民調的時候，通常年輕族群的部分會做加權，朱立倫現在提出了一個非常專業、且沒有人討論過的問題，「（朱立倫）相信柯文哲在年輕人族群中很強，但有沒有現在看到的這麼強呢？」

朱立倫提到，「我相信他（柯文哲）很強，我們需要努力」，但是「真有一定這麼強嗎？可能是加權的問題！」不過回到實際面，他應讓年輕朋友認識自己，看到他能為台灣做什麼？改變台灣什麼經濟？可以創造的兩岸和平是什麼？可以給年輕人的希望是什麼？「我有信心，我們在努力之後，超越柯市長是一定要做到的！」而且不僅是自己要超越柯文哲，連國民黨其他參選人也要超越柯文哲。