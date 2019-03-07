陪柯文哲訪美　侯漢廷涉共諜案境管獲「解禁」9天

▲侯漢廷要參加柯文哲的訪美行程，向法院聲請解除境管9天獲准。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷因選前被控違反《國安法》涉及共諜案，遭限制出境出海。日前他向法院聲請解禁，因要隨台北市長柯文哲出訪美國。台北地方法院裁定，侯漢廷需提出10萬元保證金後，可於3月16日至3月24日解除境管9天，但全面解禁部分則是駁回。

還未當選台北市議員時的侯漢廷，與同黨王炳忠等人，被控接受大陸資金吸納軍方人員等，涉違反《國家安全法》為敵方發展組織罪，遭到限制出境、出海。日前，當選台北市議員的侯漢廷因要與柯文哲赴美，向北院聲請解除。

法官認為，歷次開庭，侯漢廷皆準時出席應訊，且台北市議會於2019年2月20日函附的台北市長柯文哲訪美行程草案，確實具體證明侯漢廷將隨柯文哲赴美考察，為期9天。因此准許侯漢廷在繳交10萬元保證金後，自3月16日起至3月24日止，解除限制出境、出海，3月25日起恢復境管處分。屆時若侯漢廷未返台，將先行沒收10萬元保證金。

至於侯漢廷也聲請了解除其他時間的境管，法官認為，《國安法》案中，侯漢廷犯罪嫌疑重大，目前審理進度僅為準備程序，未來仍有進行多次庭訊的必要，境管理由未完全消滅。且除了與柯文哲的訪美行程外，其餘時間，侯漢廷皆未能提出全部解除境管的必要性，基於確保訴訟程序順暢，駁回聲請。

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