握手就知道會支持！　余天有信心：民進黨內部民調贏20％

記者楊亞璇／新北報導



新北三重立委補選將於3月16日投票，25日上午進行號次抽籤，國民黨參選人鄭世維抽中2號，民進黨的參選人余天抽中3號，無黨籍蘇卿彥抽中1號。根據媒體最新民調，鄭世維領先余天，對此，余天受訪表示，民調只是參考，「民進黨中央做的民調我還贏鄭世維20%」。



余天抽到3好相當滿是，他表示，第一次到三重選舉的時候抽到3號，有在想說是不是會再抽中3號，果真抽中了，「3號就是OK，三重鄉親選3號」。

針對《中時》發布一項最新民調，鄭世維領先余天，余天強調，民調只是參考，「民進黨中央做的民調我還贏鄭世維20%」。不過這份民調是韓國瑜站台加持後所做的，是否會擔心韓國瑜的效應？余天則回：「那當然，韓流來，那天天氣真的很冷，我很擔心呀」，民調是做參考，剩下不到20天的時間，還要努力充實。鄭世維則說，任何的民調數據都是參考依據，不管領先或落後都要全力以赴。



鄭世維23日三萬人造勢活動，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕登出席站台，侯友宜也致電表示支持，禿子、漢子、燕子湊齊。賣菜郎支持賣菜郎的口號已經在發酵，韓市長有他的魅力，盧市長有他的親切，侯市長有他的魄力、行動力，三位市長輔選拉抬，相信能對輔選低投票率，有宣傳效果。

至於外界認為當天造勢有不少外地來的人，鄭世維表示，當初韓市長第一場鳳山造勢，民進黨也這樣說，希望外地鄉親打電話，請三重的鄉親投給三重的賣菜郎。余天則表示，「韓迷都跟著他跑，應該外地人蠻多。」

余天最後強調，「我一直在跑，覺得很有信心，接觸民眾的過程中，光是握手就感覺得出來，到底會不會支持，自己很有信心。」



▲三重立委補選候選人號次抽籤，鄭文燦陪同余天出席。（圖／記者李毓康攝）