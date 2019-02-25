柯文哲站台？余天：我們本來就很好　不必搞成這樣

記者楊亞璇／新北報導



新北三重立委補選將於3月16日投票，25日上午進行號次抽籤，北區輔選小組召集人、桃園市長鄭文燦陪同民進黨參選人余天抽籤，余天抽中3號。台北市長柯文哲是否將為余天站台，外界關注，余天對此表示還在安排，「我們跟柯文哲本來關係就很好，不必搞成這樣」。

柯文哲日前表態，願意幫余天站台，被外界解讀未來白綠仍有合作空間。余天表示，柯文哲現在還在出訪，競選團隊也會開個會，與中央黨部討論，不過中央黨部還沒有通知他。余天表示，「我們跟柯文哲本來關係就很好，不必搞成這樣，大家能合作，都可以坐下來談。」對於柯文哲在雙北論壇被新北市長侯友宜放鴿子，才放話為余天站台的說法，余天表示，他不清楚，侯市長已經說他腰扭到，也不能勉強他。

針對這次鄭文燦陪同抽籤，余天說，「文燦市長長得非常福氣，找他來是有原因的，他非常福氣，一臉看氣來很有福氣」。而他的對手鄭世維卻沒有大咖助陣，余天則表示，他們已經最大咖都找來，難道還找韓國瑜陪他嗎？抽籤這個小事情。會不會擔心土包子說影響選情，我覺得還好，自己衝刺就好，不要一直問包子的事情，包子是一般人都吃得起，包子又好吃，大家多吃一點。

▲三重立委補選候選人號次抽籤。（圖／記者李毓康攝）