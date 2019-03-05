TVBS民調／新北三重立委補選　余天緊咬鄭世維僅差4％

▲余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

新北市第三選區立委補選將於16日進行補選。根據《TVBS》民調中心顯示，國民黨參選人鄭世維支持度有40%，民進黨參選人余天則拿下36%的支持度緊追在後，兩人僅差4個百分點，戰況相當緊張。

《TVBS》民調中心顯示，鄭世維的支持度較高，為40%，民進黨余天為36%，雙方差距僅4個百分點，另外無黨籍蘇卿彥支持度只有3%，另外有21%尚未決定支持對象。

《TVBS》交叉分析發現，鄭世維在20-29歲民眾中有45%支持度，領先余天的35%一成，而蘇卿彥支持度為12%，另外，在40-49歲及50-59歲選民中，鄭世維皆獲得48%支持度，高於表示支持余天的31%及39%。余天在30-39歲民眾中獲得41%支持度，略領先鄭世維（35%）6個百分點；余天在60歲以上選民中有35%支持度，也略高於鄭世維的31%，但有33%未決定支持對象。

另外，有65%民眾表示會去投票、42%一定會、23%可能會，9%不一定，而有26%的民眾表示不會去投票；在候選人知名度方面，高達99%民眾表示知道余天，比例高於鄭世維的82%，只有20%表示知道蘇卿彥。

本次調查是TVBS民意調查中心於108年2月25至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,176位20歲以上新北市立委第三選區民眾，其中拒訪為120位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1,056位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。