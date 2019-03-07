阿里山「鄒族妹」火烤香腸燒到國外　她嘆：為什麼台灣人這麼色

▲若妍專心烤著香腸。（圖／翻攝畫面）

國際中心／綜合報導

日前有車友行經台18線阿里山公路，在逐鹿部落發現一名正妹穿著低胸上衣正在烤香腸，身分曝光後，原來她是名為若妍的鄒族人。相關報導還紅到國外與陸媒等，網友紛紛留言想去台灣朝聖，不過，也有人留言「為什麼台灣人這麼好色」，意外開起新戰場。

36歲的若妍曾任職外拍模特兒，有時會回到故鄉幫忙家務，她在阿里山公路烤香腸的畫面被車友拍到，憑著姣好的身材瞬間爆紅。有媒體Shanghaiist就以英文報導她的事蹟，文內寫道若妍的事業線成為山區的美景，還形容她是「烤肉女神」。

Business is sizzling. 由 Shanghaiist 發佈於 2019年3月5日 星期二

該篇文章5日被分享到臉書，網友興奮留言好想去台灣，一心期待吃到若妍烤的肉；但也有人提出疑問，「為什麼台灣的傢伙總是這麼好色，我們聽到的新聞都是這種」，這位女網友還在留言處補充，美國人不會因為有攤販露出胸部就一窩蜂跑去消費。

▲女網友的留言。（圖／翻攝Shanghaiist臉書）



對此，另一名網友則分享新聞力挺若妍，他寫道，這個地點位於嘉義，若不是若妍願意「挺胸而出」，嘉義要等到何時才會有吸引全台灣網友的新聞，而且這次還紅到國外。

▲笑起來還有酒窩。（圖／若妍授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



從若妍的臉書上來看，她今（7）日寫道「就算是再好再努力的人，在某些人的故事裡也會變成壞人」，不知是否因為爆紅而心情受到影響，先前的發文則是「在不干擾別人的情況下，在不給別人帶麻煩的情況下，我不需要在意別人對我的想法。」

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