獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

▲日前若妍在阿里山公路烤香腸被車友捕捉到倩影，一夕之間爆紅 。（圖／若妍授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

突發中心／台北報導

日前有車友行經台18線阿里山公路時，驚鴻一瞥目睹一名穿著超低胸上衣的爆乳辣妹正在烤香腸，讓人目不轉睛，車友更錄下影片上傳至各大車群，因此爆紅，而這名正妹的身分也隨之曝光，原來她是鄒族人，今年36歲，曾兼職外拍模特兒，如今18年前她青澀模樣再曝光，可看出從以前就是個美人胚子。

▲若妍烤香腸造成網友轟動。（圖／翻攝自Facebook／若妍）

▲▼若妍向記者表示，這是她18到20歲時期的嫩照 。（圖／若妍授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

因為在網路上流傳的多段影片及照片，若妍在一夕之間爆紅，不少網友紛紛湧入臉書朝聖，初嚐爆紅滋味的她接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言，「真的嚇壞了」，臉書也不斷跳出通知，為獲得片刻寧靜，她只好暫時將臉書關閉，可能將在明後天重開臉書。

另外，被問到突然爆紅會不會對目前的生活產生影響時，若妍表現得並不擔憂，笑回「是沒有影響，很快就會退燒了」，從她提供的照片中可看到，18年前的她五官與現在並無差異，一頭長髮垂至胸下，靦腆的笑容搭配深深酒窩，清麗氣質相當動人。

如今18年前凍齡照曝光，更讓人忍不住訝異，歲月竟沒在她臉上留下多少痕跡。

▲▼圖左為若妍的近照，圖右則為她18至20歲左右的嫩照。（圖／若妍授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 若妍3年前曾參與綜藝節目《國光幫幫忙》錄影 。（圖／若妍授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲▼車友捕捉到若妍在店內忙進忙出的畫面。（圖／翻攝畫面，下同）

▲若妍在個人臉書上發文宣傳。（圖／翻攝自Facebook／若妍）

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