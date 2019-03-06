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師生「約會性侵」後神隱一個月　 輔大師氣憤：輔大主管以什麼事由准假？

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▲教育、大學自治、輔仁大學、天主教學校▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲輔大日前爆出哲學系教授傳染性病給學生，導致學生情緒崩潰，目前校方已組成性平調查小組調查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

輔仁大學哲學系教授沈清楷遭學生控訴，「約會性侵」甚至染上性病，目前輔大已組成性平會。輔大哲學系教授周明泉6日指出，輔大因此事在2月13日召開臨時系務會議，但當天沈清楷卻以「自己為當事人，應靜待調查」缺席，並在事發至今已神隱一個多月。周明泉激動問「沈清楷到底是請了什麼的事假，而上層主管又是為什麼可以准假？」

周明泉向《ETtoday新聞雲》指出，目前輔大已收到具名投訴，因此沈清楷必須要出面說明，但是現在沈清楷卻神隱了一個多月，周明泉認為，沈清楷若自認被不實的匿名指控，為何不到校上課，勇敢面對學生與同事呢？卻是選擇神隱，罔顧選他課學生的受教權，此外，儘管請事假是沈清楷的權利，但是他到底請了什麼樣的事假，而上層主管是否有確實審核批假？種種的因素讓外界懷疑是否在師師相護，間接協助沈清楷避風頭，躲避外界的質問。

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▲▼輔大教授遭控師生戀，受害學生出面串連。（圖／截自指控女學生臉書）

▲輔大教授遭控師生戀，受害學生出面串連。（圖／截自指控女學生臉書）

周明泉也在臉書上貼出沈清楷與受害者的對話截圖，並指出，從截圖上看到沈清楷有主動聯繫受害者，甚至安撫被害女大生，又在許假承諾，欺騙受害女大生。另外，也在周明泉多則對話截圖中看到沈清楷向受害者表示，「欠對方一個公開道歉」不經讓周明泉問，「如果沒做，需要道歉嗎？沈清楷是否已承認此事真的發生了」。看到沈清楷和受害者的對話，周明泉激動表示「難道不惡質嗎？只想安撫被害人，好讓自己能度過這一關、順利脫罪而已」。

周明泉指出，此事件爆發後校內發展出了不一樣的聲浪，有人站在受害者一方，但也有人認為沈清楷是無辜的，但周明泉說，「沈清楷身邊的那群學生與友好同事，你們不分青紅皂白，不分是非的挺沈清楷，虧你們都是讀哲學的，你們還真、挺的下去」。同時也對其他受害者喊話「你們到底要被騙幾次才會醒？輔大哲學系不容許再有下一個林奕含受害，不容許再有老師利用其身份誘姦學生的事情發生，也不容許上演房思琪的悲劇，你們這些挺沈清楷的人，最好對的起自己的良知」。

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關鍵字：約會性侵,性病,性平會,輔大,系務會議,沈清楷

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